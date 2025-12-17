Атанасов обяви битка с двете К

Битка с двете "К" обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в интервю за бТВ. В България има два сериозни проблема с буквата "К" - корупцията и Кремъл, каза Атанасов. И допълни: "Руските тролове в България са наострили уши и няма никакъв отпор срещу тях".

"Правителството падна и следват нови предсрочни парламентарни избори, защото няма никакъв шанс в парламента да се сглоби каквото и да било мнозинство. Хората искат наистина да се свърши с това, което беше сега като модел на управление", каза още Атанасов. Цялото усилие на управляващите беше да търсят кал под ноктите на опозицията, продължи той.

Атанасов нападна лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов, наричайки го "политически труп". Единствената политическа сила, която има капацитета и волята да предприеме действия за промяна, която очакват хората, е ПП-ДБ. Дано хората да ни чуят с всичките грешки, които сме допуснали, да ни дадат силата, за да променим ситуацията в държавата. Иначе съществува риск статуквото да се прегрупира и да се върне обратно, заяви Атанас Атанасов.

