Пренареждане! "Възраждане" обяви нов съюзник

Нов съюзник обяви "Възраждане". Зам.-председателят на партията Цончо Ганев отбеляза в интервю за БНТ, че Румен Радев може да е съюзник, ако се впусне с партия при следващите избори, но това зависи от политиките, които той ще следва. Според Ганев голяма част от избирателите, които биха гласували за Радев, виждат потенциален съюзник в лицето на "Възраждане".

По думите му "Възраждане" е против удължителния закон на бюджета, за да не се стигне до свръх дефицит. Той посочи, че Бюджет 2025 бе направен с фалшиви данни. Ганев добави, че трябва да има изцяло нов бюджет.

„Този вариант – временно удължаване на бюджета, е най-лошият вариант от всички. България е без пари. Само тази година бяха изтеглени 19 млрд., а в оттеглените бюджети бяха заложени 21 млрд. Ние сме фалирали, а влизаме в „Клуба на богатите“, каза още той.

Депутатът смята, че предстоящият вот трябва да се проведе с нови машини за гласуване. Според него тези, които имаме в момента не са в гаранция и не дават пълна прозрачност.

