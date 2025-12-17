ИТН при Радев: Не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Представители на „Има такъв народ“ (ИТН) пристигнаха на „Дондуков" 2 за консултации с президента Румен Радев преди връчването на мандатите за съставяне на правителство.

От името на формацията при държавния глава бяха председателят на парламентарната група Тошко Йорданов, както и народните представители Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.

"Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам това, че вие сте тук и в една сложна ситуация, тъй като вие управление в оставка и като такова сте длъжни да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до идването на служебно правителство, ако стигнем до там. В същото време мислите за вашата слеваща политическа позиция и роля на терена на политическите партии в България", с тези думи президентът посрещна представителите на ИТН.

Президентът попита ИТН за отношението им към промени в Изборния кодекс и към машинното гласуване, както и позицията им за бюджета за 2026 г.

Тошно Йорданов отговори:

"По искане на ПП-ДБ Конституцията е променена. Ситуацията не ни харесва. Ние трябва обаче да се съобразим. Що се отнася до бюджета - днес в НС ще се гласува само удължителния бюджет.

Това, което направихме в началото, гласувайки като точка да влезе стария бюджет, бе само да се види кои са против него. ПП-ДБ се опитват да бягат от отговорност. С удължителен бюджет държавата може да има проблеми и това ще е заради ПП-ДБ", коментира Йорданов.

По думите му бюджетът засяга работещите хора в страната, пенсионерите и работодателите и той е бил провален от ПП-ДБ. "Сега в зала тази точка най-вероятно вече е отхвърлена и ще се гласува по удължителния бюджет", каза той.

"Що се отнася до нова конфигурация - в тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране", каза той.

По думите му за Изборния кодекс всеки си гледа канчето и гласува промени, които го касаят него.

"Вкарали сме Изборен кодекс още в началото на този парламент. Той мина на първо четене и през комисии. Нещата, които сме предложили, са разумни, защото беше в спокойно време. Другото ще е кръпка на парче. Призовавам всички да подкрепят нашите промени. Относно машините - една част може да бъдат взети под наем", каза депутатът.

"По нашето предложение се изчистват мъртвите души. Този законопроект е обсъждан близо 9 месеца, а може би повече - на всякакви нива", заяви Йорданов.

Радев запита дали има други критично важни закони, които това НС трябва да приеме.

"Това НС по Конституцията, която промениха ПП-ДБ, има право да работи. Ако някой закон бъде приет, значи е подкрепян от много от депутатите. Колко групи сме в парламента? 6,7,8? А, 9! Значи още по-забавно. Критичен за нас бе бюджетът. Сега при влизане от лев към еврозона без правителство и бюджет има рискове. Ще има може би последствия. Каквито и да са те, ще бъдат на тези, които провалиха правителството", каза Йорданов.

По думите му правителството в оставка ще работи, но няма как да се лъжем, че администрацията влиза на пауза.

"Бихме подкрепили всичко полезно. Като ИТН ще гласуваме за всичко, което смятаме, че е важно, без договорки с когото и да било", уточни той.

С това разговорът, който е отворен за медиите, приключи и представителите на ИТН останаха за диалог с президента на затворени врата.

