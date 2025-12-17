Борисов: Последиците ще са тежки! Всичко това си има име - Асен Василев и неговата хулиганска групировка

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с видео TikTok, в което обясни каква позиция ще заеме партията му по отношение на бюджета. По думите му обаче последиците ще са тежки.

Ето какво каза Борисов:

Ясно ще кажа ГЕРБ в пленарна зала ще подкепи само удължен бюджет, но за всички да е ясно, че последиците, до които ще доведе всичко това, ще са тежки. Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, над 100 хил. асистенти няма да ги получат, над 400 хил. семейства добавките няма да получат.

Всичко това си има име казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка.

