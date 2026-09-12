„Дондуков“ 2 с факти след обвиненията срещу Йотова за помилван затворник
Решението от 2022 г. е взето след предложение на Комисията по помилването и заключение на специална седемчленна медицинска комисия
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Решението от 2022 г. е взето след предложение на Комисията по помилването и заключение на специална седемчленна медицинска комисия
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