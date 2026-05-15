Асен Василев го закъса! Съдбовно решение на съда

Асен Василев го закъса. Върховният касационен съд излезе с окончателно решение по делото за несъстоятелността на бившата фирма на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев – "СТВ Консълтинг", като потвърди, че дружеството е било неплатежоспособно още към 31 декември 2020 година.

Решението е ключово, тъй като към този момент едноличен собственик на дружеството е бил именно Асен Василев. Той прехвърля фирмата едва на 7 май 2021 г. на Марио Сотиров, пише БГНЕС.

Фаталната дата

Спорът по делото се концентрира именно върху началната дата на неплатежоспособността. На първа инстанция Софийският градски съд приема, че финансовият срив е настъпил в края на 2020 г. Апелативният съд обаче впоследствие измества датата към 31 декември 2023 г. Сега ВКС окончателно връща първоначалния момент – 31.12.2020 г., което поставя Василев в центъра на отговорността за управлението на дружеството в периода на настъпване на фалита, припомня "Сега".

Делото за милионите долари

Към този период „СТВ Консълтинг“ вече има сериозни финансови ангажименти към Себастиан Бретшнайдер по договор за заем, сключен през февруари 2019 г. и анексиран през ноември 2020 г.

След анекса сумата по заема е увеличена с още 477 025 долара, а претенциите по него достигат над 3,1 милиона долара главници и лихви.

Съдът още на първа инстанция установява проблеми при осчетоводяването на заема. Според експертизите той е трябвало да бъде отчетен като дългосрочно задължение още през 2020 г., но реално е отразен счетоводно чак през 2023 г.

Мотивите на ВКС

Върховните магистрати приемат, че:

- дружеството е било декапитализирано още към края на 2020 г.;

- ликвидността му е била трайно влошена;

- липсвали са устойчиви приходи;

- дейността се е поддържала основно чрез заеми;

- липсвали са достатъчно бързоликвидни активи за покриване на задълженията.

ВКС не приема аргументите, че през 2022 г. е имало реално стабилизиране на фирмата, като определя подобрението като временно.

Имотът на "Чаталджа"

По заема към Бретшнайдер е била учредена имуществена ипотека върху сградата на ул. „Чаталджа“ в София, използвана в миналото от „Продължаваме промяната“.

Според информацията по делото обаче имотът е бил продаден, без кредиторът да бъде удовлетворен.

На този етап не е ясно какви конкретни последици ще има решението на ВКС върху течащата процедура по несъстоятелност и дали ще последват допълнителни претенции към Асен Василев в качеството му на собственик към момента на настъпване на неплатежоспособността.

