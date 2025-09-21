Нови записи, разпространени от разследващия сайт "Афера", разкриват още една страница от грозната истина за Асен Василев и кликата му. Пада фалшивата маска на лицето, което дрънка за завладяна държава и морал.

Съдебни документи от Лондон, които според говорителя установяват, че Асен Василев има биполярно разстройство и други психически отклонения, които го правят опасен. Принуда на други хора да намерят 5 милиона долара, за да се плати обезщетение и да се избегне осъдителна присъда.

Кражба на интелектуална собственост – сорс кода на софтуер, взет заедно с два компютъра. Сключване на извънсъдебно споразумение с изрична клауза случаят да не се разгласява. Бягство в Китай с парите на поредния измамен чуждестранен инвеститор

Това са само част от нещата, които в записа споделя Павел Езекиев – предприемач и бивш съдружник на Асен Василев.

На фона на подобни разкрития, които засягат финансова почтеност и психологическа пригодност, остава висящ един фундаментален въпрос: какви са стандартите за достъп до властта в България?

Само преди няколко месеца на бял свят излязоха и записи от среща на ръководството на Промяната, в които Василев и Кирил Петков признават със собствените си гласове как ще завладеят службите и високите държавни постове, за да ги използват в своя угода.

Тогава записите, разпространени от Радостин Василев, предизвикаха бурна реакция, но след това сякаш бяха заметени под килима.

Българските граждани, обаче показаха червен картон на Промяната и нейните измислени избори на последните избори.

Задава се Ново начало, което ще помете решително всички фалшиви проекти в името на България!

