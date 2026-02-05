Искра Михайлова: Българите зад граница са най-големият инвеститор

Българите зад граница са най-големият инвеститор. Подпомагайки роднините си в България, те внасят в хазната 1,5 – 2 млрд. евро всяка година. Едва ли има друг инвеститор, който да влага повече в България. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова по време на дебатите върху поправките в Изборния закон, внесени от „Възраждане“, които режат секциите за гласуване в чужбина на 20 и ограничават правата за гласуване на българите зад граница.

Нашите сънародници държат на връзките си с Родината, поддържат българските общини. Те плащат данъци тук и имат намерение да се върнат. Поддържат българския дух извън територията на Родината. А този закон им казва: конюнктурата сега е такава, че нямаме нужда от вас, подчерта Михайлова. И заяви: "Правата са си права и ние ще ги защитаваме докрай".

ДПС-Ново начало е категорично против орязването на секциите за гласуване в чужбина.

Няма да е изненада за никого, че ПГ на ДПС-Ново начало няма да подкрепи този законопроект, както не го подкрепи на заседанията на комисията, така, както не е подкрепяла подобни текстове и в предишни народни събрания, припомни зам.-председателят на ДПС.

Винаги едната мисъл да ограничим правото за гласуване в една страна, а в друга - не, е свързана с много местен, дребен и конюнктурен интерес на една или друга политическа сила, подчерта Искра Михайлова.

Ние отново дискутираме правото на хората на гласуват, но го дискутираме така, както ни е удобно. Ние никога не сме отстъпвали от позицията всички български граждани, независимо от това къде живеят и по каква причина, имат правото да гласуват и това е в основата на българската демокрация. Това е аксиома за ДПС и няма да отстъпим от това в днешното гласуване, категорична бе Михайлова.

Ние дискутираме правото на тези българи да гласуват само при организацията на конкретни избори, но ние никога не обсъдихме колко консулски служби, колко представителства има България в страните извън ЕС. Ние непрекъснато ги ограничаваме дали по финансови или организационни причини, припомни народният представител.

Когато дойде време за Избирателния кодекс отново се сещаме как би трябвало да направим нещо. Нашият призив е да мислим за правата на тези граждани и когато обсъждаме държавния бюджет, работата на Външно министерство, работата на държавата България в страните извън ЕС, апелира Михайлова.

Какво послание изпращаме днес на нашите сънародници по света. Казваме им от тази зала: не се интересуваме от вас. Вие нямате никакво отношение, посочи Искра Михайлова.

Ще продължим да се борим за правата на българските граждани в чужбина, защото те имат отношение към страната, към развитието на регионите, към българската култура и българското присъствие в цял свят. Нека помним, че има хора, които по една или друга причина в момента не живеят в България, но те са български граждани и ако ние наистина се грижим за техните права, не трябва да го забравяме в нито една наша дискусия, заключи Искра Михайлова.

