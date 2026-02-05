Калин Стоянов: Защитаваме правото на глас на всеки българин

Ние от ДПС-Ново начало сме последователни в нашите позиции и ще гласуваме категорично против предложението на „Възраждане“, с което се цели ограничение на секциите на гласуване в чужбина. Това заяви народният представител от ПГ на ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш министър на вътрешните работи, по време на дебатите в парламента за промените в Изборния кодекс, които ограничават конституционни права на българите зад граница.

Всеки български гражданин има право на глас, независимо в коя точка на света се намира – няма значение дали е държава член на ЕС или не. Това е конституционно право и никой няма право да посяга върху него, категоричен бе Стоянов.

Никой не бива да е доволен от факта, че че на някого ще му бъде отнето конституционно право, каза още Калин Стоянов.

Множество граждани в различни държави ще имат огромното желание да гласуват, но няма да имат физическа възможност за това, защото голяма част от секциите се намират на голямо разстояние от домовете им. Всички виждаме опашките пред секциите в чужбина. Може да има огромно струпване, продължи Калин Стоянов. И увери: „Категорично ще защитаваме правото на всеки български гражданин да има право на глас, защото то е в основата на всяка демократична държава!“.

