Станислав Анастасов: Смешен плач се чува откъм соросоидната клика в България

Смешен плач се чува откъм соросоидната клика в България. Това написа във Фейсбук зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново Начало Станислав Анастасов.

Ето и целият пост на зам.-председателя на ДПС:

"Как така „България щяла да се присъединява към „Съвета на мир“ на Президента Доналд Тръмп“, питат двамата полупредседатели на ДБ Мирчев и Божанов в един хор с действащия по примера на Ким Чен Ун председател на ПП Асен Василев и заместника му Николай Денков. И защо става това, което иска Пеевски???

Разбира се, че лидерът на ДПС Делян Пеевски ще иска България да бъде учредител на „Съвета за мир“. Иска го, защото това е интереса на България – мир заедно с партньорите си от НАТО. Заедно със САЩ, като водеща страна в НАТО, която осигурява сигурността и мира в родината ни. Заедно със САЩ, които са тук от ден първи на демокрацията в България след края на тоталитарния режим. Заедно с водещата демокрация в глобален план. Заедно с представителя на България Николай Младенов, който е получил международно признание.

Поздравления за действията на министър-председателя на България, който направи необходимото, въпреки саботажите, страната ни да запази достойното си място на картата на света заедно с водещите си съюзници.

И пак да им кажа ясно: Благодарение на ДПС България ще бъде част от „Съвета за мир“ на Президента на САЩ Доналд Тръмп. ДПС с лидер Делян Пеевски иска мир. Хората на България искат мир!

P.S. „Скъпи“ сорос-зависими сглобкаджии. Ясно е, че изпълнявате заповедите на Джордж и Александър Сорос и местният им олигарх и бос на „Кръга Капитал“ Иво Прокопиев, но времето ви в България свърши. ДПС има грижата тази мафиотизирана анти-българска и анти-демократична мрежа да бъде осветлена и разобличена и ще го направи. Докрай."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com