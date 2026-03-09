Счупиха врати заради неизплатени пенсии

Сутринта в Пловдив се създаде напрежение около изплащането на пенсиите, след като служители на „Български пощи“ протестираха за 5% увеличение на основните заплати и изплащане на дължими субсидии. В резултат част от гражданите реагираха бурно, но въпреки ситуацията раздаването на парите продължава нормално.

Пенсионери нахлуха в сградата на Централна поща в Пловдив, предаде TrafficNews. Причината за действията им е кратката демонстрация на служители на „Български пощи“ тази сутрин. Пенсионерите са чули слухове, че заради националния протест няма да получат пенсиите си,

затова са изкъртили вратата и са влезли в сградата. Протестът на служителите има конкретни искания – 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари. Денят не е избран случайно: от днес започна изплащането на пенсиите, което бе забавено с два дни заради почивните дни. Обичайно плащанията се извършват от 7 март, но този месец стартираха от днес. „Масово колегите получават минимална заплата. Младите не искат да идват на работа в „Български пощи“, защото с тези пари е невъзможно да се живее. Искаме по-добри условия на труд“, споделиха служители. Те настояват и за изплащане на субсидията за универсална пощенска услуга. Въпреки напрежението, по-голяма част от пенсионерите подкрепиха протестиращите. „С правото са си хората“, заяви Иванка Манова, която чакаше да получи пенсията си. Към момента изплащането на пенсиите продължава нормално.

