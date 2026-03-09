Общество

Счупиха врати заради неизплатени пенсии

Напрежение тази сутрин в Пловдив

09 мар 26 | 11:23
104974
Стандарт Новини

Сутринта в Пловдив се създаде напрежение около изплащането на пенсиите, след като служители на „Български пощи“ протестираха за 5% увеличение на основните заплати и изплащане на дължими субсидии. В резултат част от гражданите реагираха бурно, но въпреки ситуацията раздаването на парите продължава нормално.

Пенсионери нахлуха в сградата на Централна поща в Пловдив, предаде TrafficNews. Причината за действията им е кратката демонстрация на служители на „Български пощи“ тази сутрин. Пенсионерите са чули слухове, че заради националния протест няма да получат пенсиите си,

затова са изкъртили вратата и са влезли в сградата.

Протестът на служителите има конкретни искания – 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари. Денят не е избран случайно: от днес започна изплащането на пенсиите, което бе забавено с два дни заради почивните дни. Обичайно плащанията се извършват от 7 март, но този месец стартираха от днес.

„Масово колегите получават минимална заплата. Младите не искат да идват на работа в „Български пощи“, защото с тези пари е невъзможно да се живее. Искаме по-добри условия на труд“, споделиха служители.

Те настояват и за изплащане на субсидията за универсална пощенска услуга.

Въпреки напрежението, по-голяма част от пенсионерите подкрепиха протестиращите.

„С правото са си хората“, заяви Иванка Манова, която чакаше да получи пенсията си.

Към момента изплащането на пенсиите продължава нормално.

Автор Стандарт Новини
5 Коментара
Пенчо Петков
преди 5 часа

Като не искат да работят в Български Пощи да отидат да работят във Селското Стопанство.Там заплатите са по-големи!?Защо трябва да си го изкарват на най-онеправданите български пенсионери? Наглостта им е безгранична!!!

Откажи
Чудя се
преди 4 часа

Господин Пейчо отправям ти еди " поздрав" от Рая Назарян.

Откажи
Ха ха
преди 2 часа

Ти от Марс ли падаш?Селско стопанство нямаме вече,СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ЕСЕС ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА ТРЯБВА ДА ЯДЕМ ГМОТО НА МЕРКОСУР,ЗА ДА МРЕМ НИЕ,А НЕ ПЛАНЕТАТА,ВЗЕМИ СЕ ИНФОРМИРАЙ МАЛКО ПЪК ТОГАВА ЗЛОБЕЙ КОЙ КЪДЕ ДА РАБОТИ,ЦИГАНИН ЕВРЕЙСКИ!ПЪК ГОЛЕМИ ФИЛОСОФИ ИЗЛЕЗНАХТЕ ВСИЧКИ СПИСВАЧИ НА УРСУЛИТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНО ВЗИМАШ ПО 2-3 К ЮРО ТА ЗА ТОВА ТИ Е ЛЕСНО ДА РАЗПРЕДЕЛЯШ КОЙ КЪДЕ ДА РАБОТИ ПЕ...АЛ!

Откажи
А така
преди 2 часа

Виждате ли как ционистите еврейски негодници,узлобяват народа ни един към друг!!!ЗНАЕХ СИ И БЯХ ПРАВ,ЧЕ С ЕВРОТО ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО ЗЛЕ,ГОРЕТЕ В АДА ВСИЧКИ КОИТО НИ ЛЪГАХТЕ ЕС,САЩ И ПРОИЗВОДНИТЕ ИМ ПОДЛОГИ,ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ!И ДА ЖИВАТА НИ ПОСКЪПНА МНОГО ПОВЧЕ ОТ НА ХЪРВАТИТЕДОРИ НИ ИЗЛЪГАХА ЗА СМЕТКИТЕ С ТОКА.СКОРО ПРЕВРАТ С ТРУПОВЕ ОТ ВЛАСТТА И МЕДИИТЕ ТОВА НЯМА ДА ВИ РАЗМИНЕ,ГНУСНИ ЕВРЕИ И ПОДМЕТКИТЕ ИМ!!!

Откажи
Юлия
преди 15 минути

Грозна работа. Българинът не вижда по-далече от носа си.

Откажи