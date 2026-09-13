Кухните отново се отказват от вратите на шкафовете. Какво сега е модерно?
Все повече хора търсят топлина и домашна атмосфера в интериора си
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Все повече хора търсят топлина и домашна атмосфера в интериора си
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Сред огромното разнообразие от модели, е добре да обърнете внимание на съветите на експертите
В 487 училища в страната учебният процес е преустановен заради сложната метеорологична обстановка, съобщиха от Министерството на образованието и наука...
Драматичен театър „Никола Вапцаров" в Благоевград се присъединява към европейската инициатива „Нощ на театрите", която ще се проведе тази събота. През...
Скандален руски художник, който се прочу като прикова скротума си към Червения площад, отново втрещи московчани със свой пърформанс. Пьотър Павленски...
Иновативна стъклена читАлнЯ отваря врати днес в центъра на София. Мястото за книги е част от нов информационен туристически център, разположен в гради...
Двама гимназисти от Хонконг изобретиха дръжка за врата, която убива микробите и предотвратява разпространяването на болести, съобщи PhysOrg. Някои бо...
Съвременна училищна библиотека отвори врати в Езиковата гимназия в Кърджали. Учебното заведение е единствено в Южна България, спечелило проект, насоче...