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Обикновените дръжки на вратите остават в миналото. Какво избират хората?

Вместо масивни фитинги с декоративни елементи се използват компактни модели

Обикновените дръжки на вратите остават в миналото. Какво избират хората?
Снимка: Пиксабей
15 сеп 26 | 9:45
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Иван Ангелов

Вратата вече не трябва непременно да изглежда като врата. Една от най-силните тенденции в съвременния интериор превръща крилото, касата, пантите и дори дръжката в почти незабележима част от стената. Вместо тежки рамки, лъскав обков и декоративни елементи дизайнерите все по-често търсят чиста повърхност, която не прекъсва визуално помещението. Резултатът е по-спокоен и подреден интериор, особено в малки жилища, коридори и модерни дневни, пише Kobieta.

Дръжката вече не трябва да командва стаята

Доскоро изборът на дръжка често беше почти толкова важен, колкото изборът на самата врата. Големи метални розетки, декоративни форми и лъскав хром се използваха като акцент. Сега посоката е обратната.

При модерните врати все по-често се избират компактни дръжки с прави или леко извити линии. Крепежните елементи се скриват, така че върху вратата да остава само чистата форма на самата дръжка.

Променя се и отношението към цветовете. Матовото черно, тъмният графит, приглушеният метал и семплите матови покрития постепенно изместват блестящия хром, който дълго време беше почти стандарт.

Основното правило е просто - дръжката вече не трябва да бъде звездата на интериора. Тя трябва да се вписва в осветлението, мебелите, контактите и останалите метални детайли в помещението.

Пантите също изчезват

Още по-голяма промяна идва при пантите. При класическата врата те се виждат отстрани и ясно показват къде започва и свършва крилото. При новите системи механизмът се вгражда във вратата и касата.

Когато вратата е затворена, пантите практически изчезват. Точно това позволява крилото да застане в една равнина със стената. Няма изпъкнала каса, няма видими метални елементи и няма онова ясно очертание, което веднага кара окото да разпознае вратата.

Този тип решения са особено търсени в коридори с много врати. Вместо стената да бъде разрязана визуално от три или четири различни каси, повърхността остава почти непрекъсната.

Вратата може буквално да стане част от стената

Най-впечатляващият вариант са т.нар. скрити врати. При тях рамката е почти или напълно невидима, а крилото се монтира наравно със стената.

След това идва най-интересната част - вратата може да бъде боядисана в абсолютно същия цвят като стената.

Ако стената е тъмнозелена, вратата става тъмнозелена. Ако е покрита с декоративна мазилка, същата визия може да продължи и върху крилото. При някои решения дори тапетът преминава директно върху вратата, така че от няколко метра тя почти не се забелязва.

Ефектът е особено силен в минималистични жилища, спални, дрешници и коридори. Врата към килер или помощно помещение например може да бъде практически скрита и да не нарушава композицията на стената.

Точно затова дизайнерите все по-често гледат на вратата не като на отделна мебел или декоративен предмет, а като на част от архитектурата на помещението.

Минимализмът отвън крие техника отвътре

Фактът, че нищо не се вижда, не означава, че механизмът е опростен. Тъкмо обратното.

Зад гладката повърхност се крият скрити панти, магнитни брави, системи за тихо затваряне и специални алуминиеви или други профили, върху които се изгражда невидимата каса.

Магнитната брава например позволява езикът на бравата да не стърчи постоянно. Когато вратата се затвори, магнитът го придърпва и заключването става плавно и почти безшумно.

При някои системи и дръжката може да бъде сведена до минимум, а при врати към гардероби, килери или технически помещения понякога се използват механизми с натискане, при които видима дръжка изобщо няма.

Тоест визуално вратата става по-проста, но технически зад нея често стои доста по-сложно решение от традиционната каса с две видими панти.

Къде този ефект работи най-добре

Невидимите врати са особено подходящи за малки пространства. В тесен коридор например няколко различни каси могат да създадат усещане за претрупване. Ако вратите се слеят със стените, пространството визуално изглежда по-спокойно и дори по-голямо.

Същият подход работи добре и в дневната, когато трябва незабележимо да се скрие входът към килер, мокро помещение или гардеробна.

При големи помещения ефектът е друг - гладката стена изглежда по-луксозна и архитектурно издържана, защото нищо не прекъсва линиите й.

Това обаче е решение, което е добре да бъде планирано още при ремонта. Скритата каса трябва да бъде монтирана правилно и стената около нея да бъде прецизно завършена. Ако всичко се прави след приключен ремонт, работата може да стане значително по-сложна.

Има значение и качеството на монтажа. При традиционната врата малка неточност понякога остава незабелязана зад первазите. При скритата врата всяка крива линия веднага личи, защото целият ефект разчита на идеалното сливане със стената.

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Автор Иван Ангелов

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