Екотаксите падат драстично, но нова тревога за бизнеса
Електроиндустрията приветства пробива, но предупреждава за сериозен дисбаланс
Следете всички новини, анализи и коментари за Електроника. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Електроиндустрията приветства пробива, но предупреждава за сериозен дисбаланс
Спад в производството, проблеми в Германия и нова битка със субсидирани конкуренти от трети страни
Сигналът е подаде от Асоциацията на индустриалния капитал в България
Новите мобилни телефони вече ще могат да се купуват и без зарядно устройство
В САЩ цените им варират между 1699 долара и 2999 долара
При инвестирани повече от 1,2 милиона евро лабораторията в София ускорява разработката на иновативни продукти
Решението е на главния архитект на столицата Богдана Панайотова
Международно изследване
Yettel пуска ударни оферти с най-голямото разнообразие от намалени устройства досега
Русия в момента основната цел на индустрията е оцеляването и консолидацията се превръща в оптимална стратегия
Първоначалният план беше представен през февруари 2021 г. с бюджет от 1 млрд. долара, а индийското правителство очаква програмата да създаде над 75 00...
Електроиндустрията ни за шеста поредна година е с най-голям принос за износа ни
Купуваме техника, създадена с компромис
На пазара на труда в Кърджали се търсят специалисти с познания в електрониката, съобщаваkardjali.bgvesti. Според експерти липсата на такива специали...
От 5 до 25 юли ученици от Гимназията по електроника в Кърджали ще бъдат на стаж по програма „Еразъм+" австрийския град Волфсберг. Българските младеж...
Бургас. Голям пожар избухна в бившия завод за електроника край Несебър и го изпепели до основи. Огънят е пламнал малко след 19 часа във вторник и за б...
Кърджали. 20 учениците от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода" Кърджали се завърнаха след успешна производствената практика в австрийския град Волфсберг. Въ...
Каракас. Социалистическото правителство на президента на Венецуела Николас Мадуро "окупира" верига от магазини за електроника в събота в отговор на...