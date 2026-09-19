Металът, свързан с интернет, побърка света. Стана неприлично скъп

Един метал пренареди световната икономика. Цената му отново се изстреля нагоре. Германий вече се търгува около 3104 долара за килограм – стойност, която го поставя сред най‑скъпите стратегически метали на планетата. Това не е пазарна прищявка, а резултат от глобалната технологична война, в която ресурсите са новите оръжия, а контролът върху тях – новата геополитическа власт.

Министерствата на търговията в САЩ и страните от ЕС поддържат строг режим върху германий и галий – двата метала, без които съвременната електроника буквално спира. Китай, който е основен производител, отговаря с ограничения върху износа. Така германий се превръща в арена на сблъсък между суперсилите, а цената му остава висока дори когато пазарът се опитва да коригира.

Как се добива германий – металът от сенките на индустрията

Германий е парадоксален елемент: никъде не се среща в чист вид и никой не копае специално за него. Той се извлича като страничен продукт при преработката на цинкови руди и при въглищната индустрия, особено от въглища с високо съдържание на минерали. Това означава, че производството му е зависимо от други сектори - ако добивът на цинк намалее, намалява и германий.

Най‑големият производител е Китай, който държи над половината от световния добив. Следват Канада, САЩ и Русия, но с далеч по‑скромни количества. Тази концентрация е стратегически риск: когато Пекин затегне износа, цените скачат мигновено. А когато Вашингтон въведе контролни режими, пазарът се свива и металът става още по‑ценен.

Къде се използва германий – от космическите панели до телефона в джоба ни

Германий е металът на инфрачервената светлина, на високоскоростната комуникация и на прецизната оптика. Присъства в най‑критичните технологии на XXI век.

В бита германий е невидим, но незаменим. Той е в:

камерата на смартфона – в инфрачервените сензори и оптичните елементи

рутера – в оптичните влакна, които пренасят интернет

лаптопа – в силиций‑германий сплавите, които ускоряват процесорите

автомобила – в системите за нощно виждане и безопасност

медицинските устройства – в термометри, диагностични камери, лазери

соларните панели – особено в космическите, където ефективността е критична

Германий е металът, който прави модерния живот възможен, без да бъде видим.

Геополитиката: новата битка за германий

Поскъпването на германий не е просто икономическа новина - то е симптом на глобалната битка за технологично надмощие. САЩ и ЕС се стремят да намалят зависимостта си от Китай, като инвестират в рециклиране и в нови рафинерии. Китай, от своя страна, използва германий като стратегически ресурс, който може да бъде ограничаван, когато геополитическото напрежение расте.

Така германий се превръща в част от новата карта на влиянията – карта, в която редките метали са по‑важни от петрола, а контролът върху тях определя кой ще води технологичната надпревара.

Новият стратегически метал на дигиталната ера

Цената му остава висока, защото светът не може без него. Той е в основата на комуникациите, отбраната, космическите технологии и ежедневната електроника. И докато суперсилите пренареждат ресурсните си стратегии, германий ще продължи да бъде един от най‑скъпите и най‑търсените метали на планетата.