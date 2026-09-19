Евгени Симеонов: Мерките на правителството за горивата са разумни

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си, защото ще се декапитализира. Но компанията работи на минимални надценки и така подпомага хората и бизнеса у нас. Това заяви в предаването "Говори сега" по БНТ особеният управител на рафинерията Евгени Симеонов.

По думите му мерките на правителството срещу високите цени на горивата са разумни, а рафинерията разполага с достатъчно суровина, за да изнася дизел и газьол, без това да застраши българския пазар, като очакванията му са скоро парламентът да вдигне забраната.

По отношение на мерките на правителството заради високите цени на горивата, Симеонов коментира: "Мерките са добри. Намаляването на акциза на пропан-бутана е много добра мярка, защото той се използва от най-уязвимата част от обществото. Знаете, той се използва не само за транспорт, използва се и за битови нужди."

Според Симеонов причината цената на дизела да е висока днес в Европа и САЩ е спирането на износа от Русия след атаките с дронове срещу рафинериите. Това е и причината американският президент Доналд Тръмп да призове за спиране на ударите по енергийната инфраструктура.

Особеният управител на „ЛУКОЙЛ“ Евгени Симеонов заяви, че компанията работи на минимална надценка и според него българският потребител не е натоварен с допълнителна цена заради печалбата на дружеството.

„Дружеството в момента е на положителен резултат, но ние не знаем как ще завърши годината.

На въпроса: "Може ли от печалба "ЛУКОЙЛ" да отдели, за да подпомогне българското население?", Евгени Симеонов заяви:

"От печалбата ние ще платим дължимия корпоративен данък. Но ако дадено предприятие, както е в случая - частно, започнем да намаляваме изкуствено цените и да продаваме по-евтино, това води до декапитализация на дружеството. И след няколко месеца това дружество няма да има достатъчно средства, за да закупува готов суров петрол. Така че е много опасно от приходите, които в момента формира „Лукойл“, ние да заделяме пари за дотация на потребители."

"Отстъпката вече е направена. Рафинерията и „ЛУКОЙЛ България“ работят на минимален марж“, категоричен бе Симеонов.

По думите му към момента „Лукойл“ има положителни финансови резултати, но е твърде рано да се говори за окончателна печалба за годината.

Симеонов посочи и допълнителните разходи пред рафинерията. Само преди 3 дни компанията е платила над 30 милиона за въглеродни емисии. Сред сериозните разходи той посочи и застраховките на корабите, които преминават през Черно море, заради риска да бъдат ударени от дронове.

По отношение на суровината Симеонов заяви, че „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ в момента използва над 52 типа нефт, доставян от различни точки на света – Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия.

„Буквално от целия свят в момента ние закупуваме суров петрол“, заяви той.

Особеният търговски управител е гарант за отговорното и прозрачно управление, за плащането на корпоративния данък, за проверката на всеки контрагент, с когото работи "ЛУКОЙЛ" и за ефективния контрол чрез комитетите, които бяха създадени именно с тази цел.

Симеонов каза още, че между българското правителство и собственика на „ЛУКОЙЛ“ не е имало договорка за доставки на суров петрол. По думите му разговорите са били свързани с управлението и защитата на активите на компанията.

Симеонов увери, че между него и мениджърския екип на „ЛУКОЙЛ“ няма конфликт. Според него служителите работят професионално, въпреки санкциите и трудностите при намирането на контрагенти и доставки.

Рафинерията, по думите му, работи нормално. Капитален ремонт е извършен през 2025 г., а следващият е планиран за 2028 г. Междувременно се извършват необходимите текущи ремонти и поддръжка.

„Последните 2-3 месеца повишихме преработката“, каза още особеният управител на „ЛУКОЙЛ“.