Евгени Симеонов: Втори сме в Европа по евтин дизел, румънци и гърци зареждат у нас
Заварих дружеството пред касов разрив, имаше пари само за 20 дни, казва особеният управител
Следете всички новини, анализи и коментари за Лукойл Нефтохим Бургас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заварих дружеството пред касов разрив, имаше пари само за 20 дни, казва особеният управител
ЛУКОЙЛ в момента работи на минимална надценка
"Лукойл Нефтохим Бургас" и тази година оглави класацията на "Капитал" за 100-те най-големи български компании. Приходите на рафинерията за 2014 г. са...