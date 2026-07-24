Металът на войната полудя. 4 държави искат да свалят Китай от трона

Когато отворите лаптопа си, едва ли си давате сметка, че една от причините светът да се крие в него, е рядък елемент, който доскоро бе почти невидим - диспрозий. Той има ключова роля в охлаждащите системи на компютрите.

Само допреди няколко години името му беше известно единствено на геолози, инженери и специалисти по отбранителни технологии. Днес за него говорят правителства, генерали, автомобилни гиганти и инвеститори. Причината е проста – диспрозият се превръща в една от най-ценните стратегически суровини на XXI век.

От началото на 2026 г. цената на диспрозиевия оксид е скочила с феноменалните 105%, достигайки около 930 долара за килограм на международните пазари. Подобно поскъпване при критична суровина не е просто борсова новина. То е сигнал, че светът навлиза в нова фаза на глобалната битка за ресурси.

Металът, който никой не вижда, но без който нищо не работи

Диспрозият е един от тежките редкоземни елементи. Повечето хора никога не са чували за него, въпреки че ежедневно използват устройства, в които той присъства.

Той се съдържа в мощните постоянни магнити, използвани в електромобили, дронове, ракети, радари, изтребители, роботи, вятърни турбини, климатици, инверторни компресори, електроинструменти, твърди дискове и редица електронни устройства.

На практика диспрозият е металът, който позволява на тези магнити да запазят силата си дори когато работят при много високи температури. Без него двигателите биха губили ефективност, а част от най-модерните технологии просто не биха могли да функционират.

Как се добива най-търсеният метал

За разлика от желязото или медта, диспрозият почти никога не се среща самостоятелно.

Той се извлича като страничен продукт при добива на редкоземни минерали като бастнезит, монацит и йонно-адсорбционни глини. Именно последните са най-ценният източник на тежките редкоземни елементи.

След добива започва една изключително сложна химическа обработка. Рудата преминава през раздробяване, разтваряне с киселини, десетки етапи на екстракция с органични разтворители и многократно разделяне на почти еднаквите химически елементи. Едва след това се получава високочист диспрозиев оксид, който по-късно се превръща в метал и влиза в производството на специални магнити.

Именно тази сложна технология прави производството толкова трудно за копиране.

Китай държи ключа към света

Днес Китай е безспорният лидер. Страната контролира голяма част от световния добив на редкоземни елементи, но още по-важното е, че държи над 90% от глобалните мощности за преработка на тежките редкоземни елементи, сред които е и диспрозият.

Дори когато суровината се добива в Австралия, Африка или Северна Америка, в много случаи тя отново се изпраща в Китай за преработка. Това дава на Пекин огромно геополитическо предимство.

Шестте причини за ценовия взрив

1. Китай ограничи износа

Пекин затегна режима за износ на тежки редкоземни елементи чрез система от експортни разрешителни. Това веднага намали предлагането извън Китай и повиши цените.

2. Най-голямото превъоръжаване след Студената война

Войната в Украйна промени изцяло европейската отбранителна политика.

Германия създаде специален фонд за модернизация на армията, Полша инвестира десетки милиарди евро в нови танкове, артилерия и авиация, Франция увеличава военните си разходи, а държавите от Северна Европа ускоряват производството на боеприпаси, дронове и ракетни системи.

Европа преживява най-мащабното превъоръжаване от края на Студената война насам. А почти всички тези системи използват постоянни магнити, в които участва диспрозий.

3. Бумът на електромобилите

Всеки електромобил съдържа високоефективни електродвигатели. При много от тях се използват неодимови магнити с добавен диспрозий, който ги прави устойчиви на високите температури.

Колкото повече расте производството на електромобили, толкова по-силно става търсенето.

4. Вятърните турбини

Огромните офшорни вятърни генератори също използват мощни постоянни магнити.

Една единствена турбина може да съдържа значителни количества редкоземни елементи, което допълнително натоварва пазара.

5. Изкуственият интелект

Новата вълна от центрове за данни, индустриални роботи и автоматизация изисква милиони високоефективни електромотори.

Всеки нов завод за роботи или AI инфраструктура означава още по-голямо търсене на критични суровини.

6. Страхът от недостиг

След ограниченията върху износа големите производители започнаха да изграждат запаси.

Автомобилните компании, производителите на отбранителна техника и електронната индустрия купуват предварително, страхувайки се, че доставките могат да бъдат прекъснати. Именно това допълнително ускори ръста на цените.

Геополитическите последици

Диспрозият постепенно се превръща в това, което петролът беше през XX век. Държавите вече не се конкурират само за енергийни ресурси. Те започват битка за суровините, без които няма модерна икономика.

Контролът върху редкоземните елементи означава контрол върху производството на електромобили, дронове, ракети, радари, роботи, вятърни турбини и част от най-модерната електроника.

Затова анализаторите все по-често говорят за "минерална геополитика" - новата форма на глобално съперничество.

Кой иска да свали Китай от трона

Светът вече инвестира милиарди, за да намали зависимостта си. А 4 държави правят всичко възможно, за да отнемат короната на Пекин. Петият играч е колективен - Европейския съюз.

Австралия разширява добива чрез компании като Lynas и разработва нови мощности за преработка.

Съединените щати възстановяват производството в Mountain Pass и инвестират в собствена верига за рафиниране, за да не изпращат суровината в Китай.

Канада развива нови находища и стимулира изграждането на преработвателни предприятия.

Европейският съюз прие Закон за критичните суровини и финансира проекти в Швеция, Финландия и други държави с цел да изгради собствена индустрия.

Япония, която преживя сериозен конфликт с Китай заради редкоземните елементи още през 2010 г., продължава да инвестира в алтернативни доставки от Австралия и други партньори.

Нито една от тези държави обаче все още не може да се конкурира с китайската инфраструктура за преработка.

Следващата война ще бъде за металите

Историята на диспрозия показва колко бързо светът се променя. В продължение на десетилетия държавите се бореха за нефт, газ и въглища. Днес все по-важни стават металите, които се съдържат в електромобилите, изкуствения интелект, роботите и съвременните оръжия.

Затова 105-процентният скок в цената на диспрозия не е просто рекорд на борсата.

Той е предупреждение, че следващите големи икономически и геополитически битки няма да се водят само за енергийните ресурси, а за малките, почти невидими метали, които движат технологичния свят.