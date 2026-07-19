Метал от телефона полудя, три държави искат новото злато на Китай

Когато погледнете смартфона си, едва ли си давате сметка, че оптичните влакна заради които имате интернет, се дължат на един метал, без който съвременните технологии не биха били възможни - германий.

Само допреди няколко години малцина извън света на инженерите бяха чували за него. Днес той е сред най-ценните стратегически суровини на планетата. Без него няма високоскоростен интернет, модерни термокамери, космически спътници, най-ефективните соларни панели и част от най-модерните полупроводници. Именно затова германият вече не е просто метал - той се превръща в геополитическо оръжие, чиято цена в последните месеци отбеляза нов рекорд, поскъпвайки с 27%.

След ограниченията върху китайския износ световният пазар изпадна в шок. Цените се изстреляха нагоре, а големите индустриални държави започнаха трескаво да търсят алтернативни доставки. Днес битката за германия все повече прилича на тази за петрола преди половин век.

Метал, който почти никога не се добива сам

Парадоксът е, че германият почти не се среща като самостоятелна руда. Той е своеобразен "скрит пътник" в други находища.

Най-често се извлича като страничен продукт при преработката на цинкови руди. Значителни количества се получават и от летящата пепел при изгарянето на определени видове въглища, особено в Китай. Именно затова производството му не зависи толкова от търсенето на германий, колкото от добива на цинк и капацитета на металургичните предприятия.

Това прави пазара изключително чувствителен. Дори при рязко покачване на цените производството не може да бъде увеличено бързо, защото първо трябва да има повече цинкова руда за преработка.

Китай държи ключа

Безспорният лидер е Китай. Страната контролира над 80% от световното производство и още по-голям дял от рафинирането на германия. Именно тази доминираща позиция позволи на Пекин през 2023 г. да въведе лицензии за износ, а впоследствие да затегне ограниченията, превръщайки германия в инструмент от технологическата война със САЩ.

След Китай се нареждат Канада, САЩ и Русия, които полагат неимоверни усилия за вземат лидерското на Китай и да се преборят за новото злато на технологичния век. В голямата игра влизат и ще два играча - Белгия и Германия. И петте държави обаче произвеждат значително по-малки количества и не могат самостоятелно да компенсират евентуален недостиг на световния пазар.

Цената скочи до исторически върхове

Пазарът на германий е един от най-малките сред стратегическите метали, но това не му пречи да бъде сред най-динамичните.

През последните две години цените отбелязаха драматичен ръст. След китайските ограничения стойността на високочистия германий първо се повиши с над 70%, а впоследствие достигна нови рекордни равнища. По актуални пазарни оценки през юли 2026 г. един килограм германий се търгува около 1400 долара, докато при високочистите специализирани продукти котировките могат да бъдат значително по-високи. Историческият ценови скок беше предизвикан не толкова от увеличено потребление, колкото от опасенията, че достъпът до суровината може да бъде ограничен.

Металът, който е в дома ни, без да го знаем

Макар името му да звучи екзотично, германият присъства в ежедневието на милиарди хора.

Най-важното му приложение е в производството на оптични влакна. Благодарение на него интернет сигналът изминава хиляди километри със съвсем минимални загуби.

Германият се използва и в инфрачервената оптика, която стои зад термокамерите, системите за нощно виждане, интелигентните датчици и част от модерните автомобилни системи за безопасност.

Той е незаменим и в най-високоефективните многослойни соларни клетки, които захранват космически спътници и космически станции.

В електрониката германият участва в производството на високочестотни полупроводници, фотодетектори, телекомуникационно оборудване и специализирани микрочипове.

Защо армията не може без него

Военната индустрия е сред най-големите потребители на германий.

Без него не могат да бъдат произведени голяма част от съвременните инфрачервени системи за наблюдение, приборите за нощно виждане, лазерните далекомери, управляемите ракети и част от оборудването за космическото разузнаване.

Именно двойното му предназначение – едновременно гражданско и военно, превърна германия в една от най-чувствителните суровини в глобалната технологична конфронтация.

Светът започва нова надпревара

САЩ, Европейският съюз, Канада и Австралия вече инвестират милиарди долари в изграждането на нови вериги за доставка на критични минерали.

Разработват се нови технологии за извличане на германий от минни отпадъци, металургични шлаки и въглищна пепел. Засилва се и рециклирането на материал от стари оптични влакна, електроника и инфрачервена техника.

Целта е ясна - зависимостта от Китай постепенно да бъде намалена. Процесът обаче ще продължи години, защото изграждането на нови мощности за рафиниране изисква огромни инвестиции, екологични разрешителни и специализирани технологии.

Новият нефт на дигиталната епоха

Преди век държавите се надпреварваха за нефтените находища. Днес същата битка се води за критичните минерали.

Германият е един от най-ярките примери как една почти неизвестна суровина може да промени световната икономика. Без него няма изкуствен интелект, няма модерни комуникации, няма космически технологии и няма голяма част от съвременните отбранителни системи.

Затова цената му вече не се определя само от закона за търсенето и предлагането. Все по-често тя се диктува от решенията на правителства, дипломатически конфликти и стратегически интереси. А това означава, че германият вече не е просто химичен елемент – той е една от валутите на новата геоикономическа епоха.