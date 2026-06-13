Страшен рекорд! Над 76 градуса на детска площадка
България е на второ място по горещини след Гърция
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България е на второ място по горещини след Гърция
Високотехнологичното решение във връзка с пандемията от COVID-19 се предлага заедно с услугата А1 Video Security
Валентин Касабов иска да се ограничат посещенията в НС
Пътниците във Варна се проверят с безконтактни термометри за завишена температура
Когато температурата е над 37 градуса, пътникът се отвежда в специална стаичка и попълва анкетен лист
Заради заболяването страната ни повишава до IV степен нивото на риск