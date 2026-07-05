Известен лекар катастрофира, загуби съзнание

Неврохирургът д-р Руслан Николов, който дълги години беше завеждащ отделението по неврохирургия към болницата в Добрич, е катастрофирал, предава Про Нюз.

Това се е случило в района на КАТ в Добрич, около обяд, докато е карал по булевард "Добруджа". Колата е със сериозни материални щети.

Свидетели, отзовали се на място веднага след инцидента, както познати и колеги на д-р Николов, обясниха, че той не кара бързо. Най-вероятно му е прилошало, загубил е съзнание, което е довело до катастрофата.

Има счупен таз и ще бъде опериран в болницата във Варна, казаха негови колеги.

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