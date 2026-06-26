Втори катастрофа парализира трафика към Гърция

Пореден пътен инцидент предизвика сериозен транспортен хаос на главен път Е-79. Произшествието е станало в района на кръговото кръстовище при град Кресна, точно на отбивката за автомагистрала „Струма“.

Сблъсък на отбивката за АМ „Струма“

Според първоначалната информация, разпространена от информационна агенция "Блиц" в платното по посока Кулата са се ударили лек автомобил и тежкотоварен камион (ТИР). Вследствие на удара преминаването през участъка е силно затруднено.

В социалните мрежи шофьори, блокирани в района, алармират за огромни опашки. Пътуващи споделят, че трафикът в посока гръцката граница е напълно спрял и автомобилите не са помръдвали в продължение на десетки минути.

Втори инцидент в рамките на деня

Това е втората тежка ситуация в района за денонощието. По-рано през деня движението в Кресненското дефиле (в участъка между кривия тунел и Кресна) беше изцяло спряно в двете посоки. Причината тогава бе строителен валяк, който падна от платформа на автовоз директно върху пътното платно, а в него се блъсна движещ се лек автомобил.

Натовареният петъчен трафик в комбинация с двата последователни инцидента създаде километрични тапи, като част от автомобилния поток се отклоняваше през алтернативни дестинации. Органите на „Пътна полиция“ апелират шофьорите да карат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват дистанция.

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