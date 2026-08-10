Турският вътрешен министър идва у нас. България и Турция подписват меморандум

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи ще бъде на официално посещение у нас на 11 август, като в рамките на визитата му са предвидени редица срещи и важни договорености.

Чифтчи ще се срещне с българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Двамата ще направят съвместно изявление за медиите, с което ще отправят послание за общите действия на двете държави срещу новото поколение организирани престъпни групи.

Сред основните теми на разговорите ще бъде укрепването на сътрудничеството между България и Турция в борбата с престъпните структури, които представляват заплаха за сигурността в България, Турция и Балканите.

Специално внимание ще бъде отделено и на трафика през граничните пунктове. Заради традиционно засиления поток през летните месеци ще бъдат обсъдени мерки за улесняване на преминаването и за по-бързото и ефективно осъществяване на автомобилния товарен транспорт между двете държави.

След разговорите е предвидена церемония по подписване на меморандум за разбирателство между България и Турция, който има за цел да задълбочи двустранното сътрудничество.

Чифтчи с важни срещи в София

В рамките на посещението си турският вътрешен министър ще посети и Главното мюфтийство на мюсюлманите в България, където ще се срещне с главния мюфтия д-р Ахмед Хасанов.

Двамата ще обсъдят въпроси, свързани с мюсюлманската общност в България и ще обменят мнения по актуални теми.

В програмата на Чифтчи е предвидено и посещение в Посолството на Република Турция в София.

Последната спирка от визитата му ще бъде една от емблемите на столицата – Баня Баши джамия, известна още като джамията „Кадъ Сейфуллах Ефенди“.

Посещението на турския вътрешен министър в България на 11 август идва на фона на необходимостта от още по-тясна координация между двете държави по въпросите на сигурността, граничния контрол и противодействието на организираната престъпност.