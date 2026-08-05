Турция предупреди кой пали фитила на Световната война

Светът е изправен пред безпрецедентна заплаха от невиждан глобален конфликт, ако агресивната експанзия на Израел не бъде спряна незабавно с твърди международни мерки. Шокиращото предупреждение дойде директно от турския външен министър Хакан Фидан по време на извънредна среща на първите дипломати от Близкия изток в Йордания. Анкара алармира, че ситуацията е на косъм от пълна ескалация, която ще застигне не само региона, но и цялата планета и ще предизвика нова световна война.

Параваните на Израел

Топ дипломатът на Реджеп Тайип Ердоган беше категоричен, че международната общност в никакъв случай не трябва да отклонява погледа си от случващото се в ивицата Газа заради други геополитически трусове като напрежението в Персийския залив. Според Фидан всяко размиване на фокуса и пренасочване на общественото внимание обслужва единствено и само интересите на Тел Авив. Той подчерта, че Израел използва странични конфликти като параван, за да прокарва разрушителната си политика в Източен Йерусалим и Западния бряг.

Кървава дипломация: Израел бомбардира децата и мира

В рамките на срещата Турция разобличи преговорите за мир като абсолютен параван. „Фактът, че Израел, във всяка точка на споразумението за Газа, продължава да убива палестински деца, да бомбардира болници и да демонстрира, че няма връзка с мира, трябва да бъде разгледан като основен приоритет“, отсече Хакан Фидан пред колегите си от Египет, Саудитска Арабия, Катар и Малайзия. Дипломатите осъдиха бруталните опити на израелските власти да променят демографската структура на свещените райони чрез масово експулсиране на палестинци и посегателства срещу статута на джамията „Ал Акса“.

Арабският свят се обединява срещу терора над цивилни

Ислямските държави и Арабската лига демонстрираха пълен съюз и готовност за радикални дипломатически действия, за да спрат настъплението на Израел. Изказването на турския външен министър изпрати ясен сигнал и към САЩ, че досегашните усилия за прекратяване на огъня не дават резултат, докато не се удари по израелския експанзионизъм. Докато великите сили умуват как да овладеят кризата, Близкият изток се превръща в буре с барут, което заплашва да взриви световния мир във всеки един момент.

