Светът е в ядрена паника! Пентагонът смени правилата

Светът изтръпна, след като стана ясно, че Министерството на отбраната на САЩ разработва радикално нова ядрена стратегия, която тотално променя условията за използване на ядрено оръжие. Според ексклузивна информация на NBC News, Белият дом и военните архитекти във Вашингтон трескаво пренаписват военните планове в случай на мащабен регионален конфликт с Москва или Пекин.

Край на глобалното сплашване: На ход е тактическото ядрено оръжие

Голямата сензация в новата доктрина е пренасочването на фокуса от стратегическите мегабомби към тактическите ядрени оръжия с по-малък обсег и мощност. Зад шокиращия план стои заместник-министърът на отбраната и топ ястреб Елбридж Колби. Неговата философия е ясна – заплахата да се изпепелят цели руски или китайски градове вече не звучи убедително за враговете и не работи като възпиращ фактор. Затова Пентагонът иска "реалистични и надеждни ядрени опции" за бойното поле, които американският президент наистина би могъл да използва в реална война.

След края на договорите: Тръмп развързва ръцете на генералите

Промяната идва в критичен момент, тъй като през февруари 2026 г. изтече последният голям договор за контрол на стратегическите оръжия между САЩ и Русия (Нов СТАРТ). Администрацията на Доналд Тръмп вече даде ясен сигнал, че обмисля не само разполагането на допълнителни ядрени мощности, но и провеждането на нови ядрени изпитания. Топ военни източници разкриват, че Колби ще представи секретните стълбове на доктрината при пълна конфиденциалност в Стратегическото командване на САЩ в Небраска.

Криза на прага: Критиците вещаят Трета световна война

Планът веднага взриви политическите среди във Вашингтон и събуди призраците от Студената война. Критиците алармират, че превръщането на ядрените оръжия в „по-използваеми“ на бойното поле рязко сваля прага за тяхната употреба и може да отпуши невиждан глобален апокалипсис при всеки конвенционален конфликт. Докато НАТО изразява сериозно безпокойство от агресивната реторика на Кремъл и бързото разрастване на китайския арсенал, новата стратегия поставя света пред най-опасната ядрена рулетка в историята.