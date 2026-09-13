Тръмп с мистериозно послание 25 години след 11 септември
„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той
Следете всички новини, анализи и коментари за Пентагон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той
25 години след атентатите президентът разказа как бил изнесен от сграда в Манхатън
Франция анализира над 3300 случая
Вашингтон обмисля промени, свързани с възможна употреба на тактически ядрени оръжия при регионален конфликт
Човечеството е изправено пред най-опасната ядрена рулетка в историята
Засега сухопътен десант все още се избягва
Искаме да сме сигурни, че имате правилните нива, за да давате най-доброто от себе си“, заяви министърът
Включва и производители на чипове, роботи и биотехнологии
Това е информация на Financial Times
Канада не успяла да постигне убедителен напредък по своите отбранителни ангажименти
Сметката за боеприпаси е погълнала рекорден бюджет
Думите на военния министър на САЩ Пийт Хегсет
Доналд Тръмп коментира в щата Северна Каролина в петък, че "трудно да се сключи сделка" с Иран
В нито един чат на Сигнал нямаше класифицирана информация, каза говорител на военното ведомство
Сенатът на САЩ утвърди Пийт Хегсет на поста
Договорът е с американската фирма "Рейтиън"
Това съвпада с минали оценки на американски правителствени представители на твърденията за НЛО
Байдън не е знаел до днес, че министърът на отбраната Лойд Остин има рак на простатата
Хусите заявиха, че ще продължат с атаките си в Червено море
Отмени се тестът на ново оръжие