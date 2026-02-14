САЩ се подготвят за продължителни военни операции срещу Иран

Американските военни се подготвят за продължителни операции срещу Иран, ако президентът Доналд Тръмп нареди атака, съобщава Ройтерс, като се позовава на двама представители на САЩ, пожелали да говорят при условие на анонимност.

Американски и ирански дипломати преговаряха в Оман в опит да съживят дипломацията по отношение на ядрената програма на Техеран, след като Тръмп струпа военни сили в региона.

Пентагонът изпрати още един самолетоносач в Близкия изток, където вече разположи хиляди войници, изтребители, ракетни разрушители и друга огнева мощ, способна да провежда атаки и да се защитава от такива.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира в щата Северна Каролина в петък, че "трудно да се сключи сделка" с Иран.

"Понякога трябва да се страхуваш. Това е единственото нещо, което наистина ще оправи ситуацията", посочи Тръмп.

В отговор на въпрос относно подготовката за потенциално продължителна военна операция на САЩ в Иран говорителят на Белия дом Анна Кели заяви: "Президентът Тръмп разглежда всички възможности на масата по отношение на Иран".

През миналата година САЩ изпратиха два самолетоносача в региона, когато извършиха удари срещу ирански ядрени обекти.

Операцията по същество беше еднократна атака, при която невидими бомбардировачи излетяха от САЩ, за да ударят иранските ядрени съоръжения, информира БТА.

Иран извърши много ограничен ответен удар по американската военна база в Катар.

