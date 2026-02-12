300 000 са без вода, в 200 жилища няма ток, след атака с дронове срещу Одеса

300 000 хиляди души са без водоснабдяване, а в 200 жилищни сгради няма ток, в резултат на нощната атака с дронове срещу Одеса, съобщи днес украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в "Телеграм".

Работата по пускане на системите за водоснабдяване продължава, а където е възможно, се използват резервни източници на захранване, се казва в съобщението на вицепремиера.

"По информация на ДТЕК, врагът отново е атакувал енергиен обект. Това е 31-вата голяма подстанция на компанията ДТЕК в Одеска област, която е повредена. Разрушенията са значителни. Ремонтите ще отнемат много време, за да се върне оборудването в работоспособно състояние. В момента електротехниците работят на терен и разчистват разрушенията. Основната задача е възстановяване на електрозахранването на обекти от критичната инфраструктурна", съобщи кметството на Одеса на сайта си.

Поради прекъсване на електрозахранването на обекти от водопроводната система жителите в два района на града (Киевски и Хаджибески) са без вода, информират още на сайта на кметството.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

