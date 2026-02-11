Рязка промяна в цената на петрола. Нещо се случва

Цената на петрола се повиши рязко днес, продължавайки тенденцията от началото на седмицата. Тя е подкрепена от ескалиращия риск в Персийския залив, на фона на несигурността около преговорите между САЩ и Иран. Сигналите за намаляване на излишъка на петролния пазар, предизвикани от засилената подкрепа на търсенето от една от големите икономики - Индия, също допринесоха за укрепването на котировките, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 55 цента или 0,80 на сто до 69,35 долара за барел.

Американският суров петрол тип West Texas Intermediate поскъпна с 57 цента или 0,89 на сто до 64,53 долара за барел.

"Петролът запазва възходяща тенденция, тъй като преговорите между САЩ и Иран продължават, но остават нестабилни, което поддържа рисковата премия за Ормузкия проток на фона на продължаващия натиск от санкции, заплахите за мита, свързани с иранската търговия, и засилената военна позиция на САЩ в региона“, пишат анализаторите от LSEG в свой доклад.

Военното присъствие на САЩ в региона принуждава операторите на танкери да ускорят движението на корабите си през опасни зони, опасявайки се от провокации или затваряне на Ормузкия проток от страна на Техеран. Оттам минават около 20% от световните доставки на петрол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com