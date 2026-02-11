Експертите посочиха 5 коли, които не бива да купуваме

TheStreet посочи пет коли, които не бива да купувате. Вместо това, експертите препоръчаха пет други модела, които си струва да обмислите. Тази класация се основава на проучване на Consumer Reports. Експертите са проучили данни за повредите на популярни модели, а също така са интервюирали собственици на тези превозни средства.
Кои коли не бива да купувате:
Ленд Роувър Дефендер
Chrysler Pacifica Hybrid
Хонда Пролог
Фолксваген Джета
Hyundai Sonata Hybrid
Изданието подчертава, че BMW X5, Kia Carnival Hybrid, Tesla Model Y, Honda Civic и Toyota Camry са сред най-добрите модели в своите сегменти. Според експерти, всички тези автомобили рядко се повреждат.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com