Експертите посочиха 5 коли, които не бива да купуваме

И назоваха 5 надеждни модела

11 фев 26 | 11:39
TheStreet посочи пет коли, които не бива да купувате. Вместо това, експертите препоръчаха пет други модела, които си струва да обмислите. Тази класация се основава на проучване на Consumer Reports. Експертите са проучили данни за повредите на популярни модели, а също така са интервюирали собственици на тези превозни средства.

Кои коли не бива да купувате:

  • Ленд Роувър Дефендер

  • Chrysler Pacifica Hybrid

  • Хонда Пролог

  • Фолксваген Джета

  • Hyundai Sonata Hybrid

Изданието подчертава, че BMW X5, Kia Carnival Hybrid, Tesla Model Y, Honda Civic и Toyota Camry са сред най-добрите модели в своите сегменти. Според експерти, всички тези автомобили рядко се повреждат.

