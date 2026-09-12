Край на сиренето без истинско мляко. Абровски даде срок
Земеделският министър призна, че законът допуска прекалено широки вариации при продуктите на пазара
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Земеделският министър призна, че законът допуска прекалено широки вариации при продуктите на пазара
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