Експертите посочиха 10-те коли, които да не купуваме

Автомобилните експерти са определили кросоувърите, които не бива да купувате. Причината е ниската надеждност.

Това все още са сравнително модерни автомобили. Купувачите може да си мислят, че могат да спестят много, като купят употребяван кросоувър.

Интересното е, че Volkswagen Tiguan оглави списъка с най-зле оценените модели. Затова е по-добре да изберете други модели.

Най-лошите кросоувъри на 2026 г.:

Киа Спортидж (2016-2021);

Mazda CX-60 (от 2022 г.);

Volkswagen ID.4 (от 2021 г.);

Renault Austral (от 2023 г.);

Нисан Ария (от 2021 г.);

MG ZS Електрик (2019-2025);

Land Rover Discovery Sport (от 2014 г.);

Рено Аркана (2021-2025);

Бензинов Audi Q5 и plug-in хибриден PHEV (от 2018 г.).

