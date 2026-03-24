Експертите посочиха 10-те коли, които да не купуваме

Автомобилните експерти са определили кросоувърите, които не бива да купувате. Причината е ниската надеждност.
Това все още са сравнително модерни автомобили. Купувачите може да си мислят, че могат да спестят много, като купят употребяван кросоувър.
Интересното е, че Volkswagen Tiguan оглави списъка с най-зле оценените модели. Затова е по-добре да изберете други модели.
Най-лошите кросоувъри на 2026 г.:
Киа Спортидж (2016-2021);
Mazda CX-60 (от 2022 г.);
Volkswagen ID.4 (от 2021 г.);
Renault Austral (от 2023 г.);
Нисан Ария (от 2021 г.);
MG ZS Електрик (2019-2025);
Land Rover Discovery Sport (от 2014 г.);
Рено Аркана (2021-2025);
Бензинов Audi Q5 и plug-in хибриден PHEV (от 2018 г.).
