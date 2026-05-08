Пламен Абровски пое земеделието и храните

На официална церемония в Министерството на земеделието и храните новоизбраният министър Пламен Абровски официално встъпи в длъжност, приемайки поста от служебния министър Иван Христанов.

В рамките на събитието Иван Христанов приветства министър Абровски, като отбеляза, че той не се нуждае от представяне, тъй като е добре познат на служителите в системата и има дългогодишен професионален опит.

„За мен е огромна чест и привилегия да приветствам новия министър на земеделието и храните в тази институция“, заяви Христанов.

От своя страна министър Пламен Абровски изрази благодарност към служебния екип за положените усилия и за подготвения подробен доклад за дейността на Министерството до момента. Той благодари и на служителите на МЗХ за топлото посрещане, като подчерта значението на приемствеността в работата на администрацията.

„Когато през 2004 г. започнах работа в системата на Министерството, никога не съм си представял, че двадесет и няколко години по-късно ще бъда посрещнат толкова сърдечно от Вас“, допълни министър Абровски.

