БАКБ с 20% ръст на привлечените средства

В края на първото тримесечие на 2026 год., в условията на динамично променяща се геополитическа обстановка и нарастващо търговско напрежение в света, Българо-американска кредитна банка продължава устойчивото си развитие, адаптирайки се бързо и ефективно към променящата се среда. Активите на банката нарастват с 9,84% на годишна база и достигат 1 700 534 хил. евро.

През първото тримесечие на 2026 год. кредитният портфейл на банката регистрира ръст от 4,55%, спрямо същия период на 2025 год., при 15,93% ръст за банковата система. При фирмените кредити портфейлът нараства с 8,87% в края на март 2026 год., при 10,09% за банковия сектор, спрямо март 2025 год., обусловен от стратегията на БАКБ да подкрепя устойчивата икономика.

БАКБ успешно управлява и разширява своя кредитен портфейл, като отбелязва най-голям ръст за периода в кредитирането на граждани. Нараства броя на подадените заявки чрез дигиталните канали за обслужване. Увеличението на портфейла от жилищни кредити е с 25,57%, спрямо 29,89% за сектора, сравнено с март 2025 год. Нарастването на кредитирането в този сегмент се дължи на добрите лихвени условия и гъвкавите схеми на финансиране, които предлага банката, при отчитане на кредитния риск.

БАКБ показва ръст на привлечените средства от клиенти с 19,83% в края на първото тримесечие на 2026 год., спрямо март 2025 год., при ръст на банковия сектор с 15,98%. Нарастването се дължи на увеличение на привлечените средства от фирми с 10,40% в края на март 2026 год., спрямо същия период през 2025 год., при регистрирани 9,65% на банковия сектор. Реализираният растеж се обуславя от клиентско ориентираните банкови продукти, сигурността и качеството на услугите, предлагани от БАКБ.

Благодарение на високата активност на съществуващите клиенти и успешното привличане на нови, през първото тримесечие на 2026 год. банката отчита ръст от 25,32% в нетния приход от такси при 1,72% ръст на пазара за същия период. Нисколихвената среда, конкуренцията между банките и силно стеснените лихвени маржове обуславят лекото нарастване в нетния доход от лихви.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.

