Ново правило за плащане в брой. Как ще купуваме коли

От 10 юли 2027 ще влезе в сила горна граница за парични плащания в ЕС - плащанията над 10 000 евро вече няма да може да се извършват в брой. Това правило важи особено за автомобилната индустрия, тъй като както новите коли, така и много от употребяваните, често струват повече. Въпреки че преди това нямаше единен лимит, новата регулация поставя ясни изисквания за търговците на дребно и купувачите.

Въвеждането на този лимит има за цел да помогне за ограничаване на незаконните финансови потоци и предотвратяване на прането на пари. За търговците обаче това означава и известни усложнения, най-вече от организационна гледна точка, пише "Аутомедия".

Проверка на самоличността при покупки над 3000 евро

Освен лимита за плащане в брой, регулацията въвежда още една значителна промяна - купувачите вече трябва да докажат самоличността си за плащане в брой от 3 000 евро или повече. Търговците са задължени да събират тези данни и да ги съхраняват за период от поне пет години. Тази мярка значително намалява анонимността при по-големи транзакции и увеличава прозрачността при плащанията.

За дилърите на автомобили това означава допълнителни административни изисквания. Събирането и съхранението на клиентски данни изисква не само технически промени, но и обучение на персонала за справяне с новите изисквания.

Разлики между дилър и частна покупка

Новите регулации правят ясна разлика между търговски продажби и частни сделки. Докато горната граница от 10 000 евро се прилага строго за покупка на превозно средство чрез дилър, частните покупки остават възможни без фиксиран паричен лимит – стига никоя от участващите страни да не осъществява търговска дейност.

Това разграничение може да доведе до увеличение на преминаването на купувачите към частни оферти, за да могат да продължат да плащат изцяло в брой. За търговците, от друга страна, става още по-важно да се предлагат атрактивни алтернативи като гъвкави финансови опции.

Въздействие върху пазара на превозни средства

Промените могат да повлияят на поведението на потребителите в дългосрочен план. Докато паричните преводи и финансирането вероятно ще придобият по-голямо значение, паричните плащания могат да станат все по-малко релевантни. Това може да се отрази и на онлайн-платформите, където превозните средства се предлагат от дилърите.

В същото време новата регулация може да помогне за укрепване на доверието в търговията с превозни средства - по-строгите проверки на самоличността и по-добрата проследимост на транзакциите ще затруднят прикриването на незаконни дейности.

Регламентът е част от борбата на ЕС с прането на пари

ЕС оправдава мерките с цел по-ефективна борба с прането на пари и финансирането на тероризъм. Големите парични транзакции се считат за особено податливи на незаконни дейности – било чрез укриване на данъци или други престъпни дейности.

С въвеждането на горна граница за цяла Европа и по-строги изисквания за идентификация, ЕС иска да затвори съществуващите правни вратички и да създаде единна правна рамка. Това не само трябва да допринесе за укрепване на единния пазар, но и да повиши доверието в плащанията.

