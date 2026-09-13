Всичко за Правило

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Смартфони или шестици

Смартфони или шестици

Лиляна Тръпчева, детски психолог Доколкото разбирам от публикациите, директорите на училищата са стигнали до решение да предприемат мерки за забрана...

03 септември | 5:40
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Без смартфони в училище

Без смартфони в училище

Броени дни остават до първия звънец на 15 септември. Ремонтите в училищата вървят към финал, а много школски директори готвят нови правила. Едно от тя...

02 септември | 7:00
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