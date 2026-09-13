Какво означава „правилото 115%“ за климатиците? Отговорът от експерти
Изборът само според квадратурата води до кратки цикли, повече износване и по-слабо обезвлажняване
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Изборът само според квадратурата води до кратки цикли, повече износване и по-слабо обезвлажняване
След два червени картона на Мондиал 2026 УЕФА залага на предупреждения и дисциплинарни производства
ЕС оправдава мерките с цел по-ефективна борба с прането на пари и финансирането на тероризъм
Много хора дори не осъзнават, че устройствата им могат да се зареждат по-бързо
Свързано е с фаровете
Промяната влиза в сила незабавно
С него лесно разбрате дали сте направили добра инвестиция
ЕК иска то да бъде въведено във всички страни членки на Съюза
Пенсиите от НОИ се индексират веднъж годишно по т.нар. швейцарско правило
Правилото за 8 часа от един момент не важи
При одобрение смените до 31 декември ще станат от 3 на 5
Нови норми за сватбите ще въвеждат общинските съветници в Кюстендил. С промяна в местната наредба за обществения ред ще забранят всякакви семейните т...
След стрелбата в Орландо все по-сериозно се чува гласът на онези, които искат отмяна на правилото хомосексуални мъже да не могат да даряват кръв. Ка...
Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер иска промяна в правилото за гол на чужд терен. Неговият отбор отпадна от "Монако" на осминафиналите от Шампионска...
Лиляна Тръпчева, детски психолог Доколкото разбирам от публикациите, директорите на училищата са стигнали до решение да предприемат мерки за забрана...
Броени дни остават до първия звънец на 15 септември. Ремонтите в училищата вървят към финал, а много школски директори готвят нови правила. Едно от тя...