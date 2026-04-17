Просто правило "плюс 5" помага за бързо зареждане на смартфона

Безжичното зареждане отдавна се превърна в стандарт за съвременните смартфони, особено при моделите iPhone и Android с технологии като MagSafe. Въпреки удобството обаче много потребители не подозират, че устройствата им се зареждат по-бавно от възможното. Причината често не е в самия телефон, а в аксесоарите, които се използват. Според експерти от ZDNET съществува прост принцип, който може значително да ускори процеса, без нужда от ново устройство.

Защо безжичното зареждане изостава от кабелното

Основният проблем на безжичното зареждане е неговата по-ниска ефективност в сравнение с кабелното. При този тип зареждане енергията се предава чрез магнитно поле, което неизбежно води до загуби под формата на топлина.

Това означава, че дори при качествена зарядна подложка реалната мощност често е по-ниска от обявената. Ако към нея се използва слаб захранващ адаптер, загубите стават още по-осезаеми. В резултат телефонът се зарежда по-бавно, а функцията за бързо зареждане може изобщо да не се активира.

Проблемът остава скрит за много потребители, защото на пръв поглед всичко работи нормално. Реално обаче комбинацията от неподходящ адаптер и технологията на безжичното зареждане ограничава максималната скорост.

Правилото „плюс 5“, което прави разликата

Решението, което експертите предлагат, е изненадващо просто. То е известно като правилото „плюс 5“ и се базира на малък, но ключов резерв в мощността.

Според него, за да се постигне максимална скорост при безжично зареждане, захранващият адаптер трябва да има поне 5 вата повече мощност от максимално поддържаната от телефона. Ако например устройството поддържа 15 вата безжично зареждане, адаптерът трябва да бъде поне 20 вата.

Този допълнителен резерв компенсира загубите на енергия и позволява на системата да работи на пълен капацитет. Без него част от мощността се губи и реалната скорост пада под очакваната.

Какво се случва, когато използвате правилния адаптер

Когато потребителят премине към по-мощен адаптер, ефектът често е осезаем. При някои смартфони, като моделите на Samsung, системата дори отчита промяната и показва статус „бързо безжично зареждане“.

Това означава, че устройството вече използва пълния си потенциал и времето за зареждане се съкращава. В практиката това може да означава десетки минути по-бързо достигане на пълен заряд, което е особено важно при ежедневна употреба.

Освен това по-стабилното подаване на енергия намалява и риска от прегряване, което също влияе на ефективността и дългосрочната работа на батерията.

Малка промяна с голям ефект

Правилото „плюс 5“ показва, че често проблемът не е в самата технология, а в начина, по който тя се използва. Вместо да се търси нов телефон, решението може да бъде в правилния избор на аксесоари.

Смяната на захранващия адаптер е сравнително малка инвестиция, която може да донесе осезаемо подобрение в ежедневието. Така безжичното зареждане се доближава до удобството и скоростта, които потребителите очакват.

