Правете това веднъж седмично и смартфонът ще работи като пушка

Милиони потребители поддържат смартфоните си включени почти без прекъсване и разчитат само на случайни рестартирания след системни актуализации. Експерти обаче предупреждават, че този навик не е най-добрият за работата и сигурността на устройството.

Според публикация на SlashGear телефонът е добре да се рестартира поне веднъж седмично, за да се намалят натрупаните софтуерни проблеми и част от рисковете за данните. Това не означава, че апаратът трябва да се изключва всеки ден, но редовното презареждане на системата може да предотврати забавяне, проблеми с батерията и нестабилна връзка.

Защо модерните телефони издържат дълго без изключване

Съвременните смартфони са създадени да работят продължително без пълно спиране. Процесорите им, особено базираните на ARM архитектура, управляват енергията значително по-ефективно от по-старите устройства и могат да преминават в режим на дълбок сън, когато телефонът не се използва. Затова постоянно включеният апарат сам по себе си не е проблем, стига системата да остава стабилна и приложенията да не започнат да натоварват паметта.

Какво се натрупва в паметта

С времето в оперативната памет остават фонови процеси, временни файлове и грешки от отделни приложения. Това може да се усети особено ясно при по-достъпните модели, които разполагат с до 4 гигабайта RAM. При тях всяко допълнително натоварване може да доведе до по-бавно отваряне на програми, забивания, по-бързо изтощаване на батерията или проблеми със свързването към мрежата.

Как помага рестартирането

Рестартирането действа като бързо прочистване на системата. То освобождава паметта, прекъсва ненужните процеси и зарежда отново основните услуги на телефона. В много случаи това е достатъчно, за да се премахне досадно забавяне, да се възстанови по-нормална работа на батерията или да се изчистят временни проблеми с мобилната връзка и безжичните мрежи.

Сигурността също е част от проблема

Въпросът не е само в удобството. Редовното рестартиране се посочва и като мярка за по-добра киберсигурност. SlashGear цитира препоръка на Агенцията за национална сигурност на САЩ, според която потребителите трябва да изключват или рестартират смартфона си поне веднъж седмично. Целта е да се намали рискът от определени атаки, включително такива, които използват непоправени уязвимости от типа zero-day.

Какво да се прави със стар телефон

Пълното изключване е особено важно, когато стар телефон няма да се използва дълго. Оставено включено или забравено в контакт в продължение на месеци, устройството може да стигне до дълбоко разреждане на батерията. Това вреди на химическото ѝ състояние и може да скъси живота ѝ. Затова специалистите препоръчват преди съхранение апаратът да бъде зареден приблизително до 50%, след което да се изключи и да се презарежда през няколко месеца.

Производителите вече залагат автоматични решения

Някои производители вече опитват да превърнат тази практика в автоматична функция. При част от смартфоните на Samsung потребителят може да зададе планирано рестартиране от менюто за поддръжка на устройството. Google също тества възможност Android устройства да се рестартират автоматично след няколко дни без отключване, като идеята е да се подсили защитата на данните при продължително неизползване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com