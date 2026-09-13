Не чакайте да спре интернетът! Колко често да рестартирате рутера
Рутерът, както всяко друго оборудване, може да започне да се представя по-зле, ако никога не се рестартира
Следете всички новини, анализи и коментари за Рестартиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Рутерът, както всяко друго оборудване, може да започне да се представя по-зле, ако никога не се рестартира
Това важи особено за по-стари или бюджетни модели с малко количество RAM памет
Натрупването на процеси и пропуснати ъпдейти удрят производителността
Мачът трябва да се изиграе на 8 юни
София. „Ние сме държава, която има ниско потребление на електроенергия, бедно население, нямаме развито селско стопанство. Ако искаме да останем такав...