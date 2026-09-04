Не чакайте да спре интернетът! Колко често да рестартирате рутера

Много хора включват Wi-Fi рутера си веднъж и след това практически забравят за него, докато интернетът продължава да работи нормално. Специалисти по киберсигурност обаче препоръчват устройството периодично да бъде рестартирано. Причината не е само евентуално забавяне на връзката. Рестартирането може да прекъсне временни зловредни процеси, да нулира активни връзки и да помогне на устройството да започне отново работа с изчистени временни данни.

Хакнати рутери станаха част от ботнет

BGR припомня случай от по-рано тази година, когато американски агенции за киберсигурност разбиха разрастваща се мрежа от компрометирани потребителски рутери. Според американските власти устройствата са били използвани от руското разузнаване като част от ботнет.

Компрометираните рутери са позволявали на нападателите да прихващат интернет трафик, да крадат идентификационни данни и да използват вече заразените устройства за атаки срещу други мрежи и системи.

След случая Агенцията за национална сигурност на САЩ препоръча на потребителите периодично да рестартират домашните си рутери.

При обикновено рестартиране електрозахранването на устройството се прекъсва за кратко и след това се възстановява. Това може да спре временен зловреден софтуер, който се намира само в оперативната памет на рутера, както и да прекъсне активни връзки, използвани от нападатели.

Рестартът помага и на работата на устройството

Съображенията за сигурност не са единствената причина рутерът периодично да бъде рестартиран.

Подобно на компютрите, рутерите работят с различни системни процеси, временна памет и комуникационни протоколи. След продължителна работа част от тези процеси могат да натрупат временни данни или да започнат да работят по-неефективно.

Рестартирането изчиства част от временния кеш и стартира отново процесите, отговарящи за работата и сигурността на устройството.

Нулират се и различни мрежови връзки - включително връзката на рутера с интернет доставчика и процесът, чрез който устройството избира подходящ Wi-Fi канал.

Затова рестартирането често е и една от първите препоръки при забавяне на интернет връзката, прекъсвания или необичайно поведение на домашната мрежа.

Колко често трябва да се рестартира рутерът

Според препоръките, цитирани в материала, рутерът е добре да бъде рестартиран поне веднъж месечно. По-честото рестартиране - например веднъж седмично - също може да бъде полезно.

При много от съвременните модели има възможност процедурата да бъде автоматизирана. Потребителят може предварително да зададе ден и час, в който рутерът сам да се рестартира.

Подходящ момент е късно през нощта или рано сутрин, когато домашната мрежа почти не се използва. Така прекъсването на връзката остава практически незабележимо.

При модели без автоматична функция е достатъчно устройството да бъде изключено и след кратко изчакване отново да бъде включено.

Актуализациите на фърмуера също са важни

Другата препоръка е да бъдат включени автоматичните актуализации на фърмуера, когато моделът на рутера предлага такава възможност.

Настройката обикновено се намира в административния панел на устройството. След активирането й рутерът периодично проверява дали производителят е публикувал нова официална версия на софтуера, след което я изтегля и инсталира.

Тези актуализации могат да съдържат корекции на установени уязвимости, промени в механизмите за сигурност и поправки на софтуерни грешки, които влияят върху стабилността и производителността.

При устройство, което вече не получава подобни актуализации, възможностите за отстраняване на новооткрити проблеми със сигурността са ограничени.

Затова при много стар рутер, за който производителят е прекратил софтуерната поддръжка, може да се наложи смяна с по-нов модел. Компании като Netgear и Linksys периодично прекратяват поддръжката на остарели устройства, когато те достигнат края на жизнения си цикъл.

Рестартиране и фабрично нулиране са две различни неща

Обикновеното рестартиране не трябва да се бърка с възстановяването на фабричните настройки.

При рестарт рутерът просто се изключва и включва отново. Настройките на домашната мрежа остават непроменени и след стартирането устройството продължава да работи със същото име на Wi-Fi мрежата, парола и останалите потребителски настройки.

Фабричното нулиране е съвсем различна процедура. При него се изтриват потребителските и системните настройки и устройството се връща в състоянието, в което е било при покупката.

След подобно нулиране могат да бъдат изтрити името на локалната Wi-Fi мрежа, паролата, индивидуалните настройки за достъп и други направени от потребителя промени.

Затова при проблем с връзката първата стъпка е обикновено рестартиране. Фабричното нулиране се използва при по-сериозни софтуерни проблеми или когато едно или няколко рестартирания не са дали резултат.