Apple готви най-голямата промяна на iPhone от години

Apple вероятно готви най-драматичната промяна в дизайна на iPhone от години. През 2027 г. ще се навършат 20 години от представянето на първия смартфон на компанията, а според информация на Apple Insider юбилеят може да бъде отбелязан с напълно преработен модел. Сред обсъжданите варианти са ново име, почти изцяло стъклена конструкция, силно извити линии и дори премахване на Dynamic Island.

Apple може да прескочи направо към iPhone 20

Подобен ход няма да бъде без прецедент. През 2017 г., когато iPhone навърши 10 години, Apple прескочи iPhone 9 и представи iPhone X като символ на ново начало за серията. Сега се обсъжда сходен сценарий - вместо iPhone 19 компанията да премине директно към iPhone 20 или дори към обозначението iPhone XX.

Информатори в Weibo, сред които Digital Chat Station и Fixed Focus Digital, твърдят, че юбилейният модел ще използва част от технологичните решения, разработени за ултратънкия iPhone Air. Очаква се корпусът да стане по-заоблен, а стъклото да играе още по-голяма роля в конструкцията.

Според същите източници Apple работи и по нови методи за оформяне на стъклените елементи. Целта е устройството да изглежда по-гладко и по-елегантно, като същевременно производството стане по-ефективно.

Дисплей, извит от всичките четири страни

Най-смелата част от слуховете идва от първите публикувани рендери на предполагаемия iPhone 20 (на снимката горе). Те бяха разпространени от информатора Йогеш Брар и показват OLED дисплей, извит по всичките четири ръба, както и подобно оформено задно стъкло.

Ако подобен дизайн се окаже близък до финалния продукт, юбилейният модел ще изглежда значително по-различно от сегашните поколения iPhone. Формата би се доближила до идея за почти непрекъсната стъклена повърхност, вместо ясно разграничени плоски предна, задна и странични части.

На рендерите се вижда и друга съществена промяна - двойната камера е разположена хоризонтално, вместо вертикално. Това допълнително подсилва впечатлението, че Apple може да търси визуално скъсване със сегашния дизайн.

Dynamic Island може да изчезне

Един от най-обсъжданите детайли е липсата на Dynamic Island. Вместо него изображенията показват малък кръгъл отвор за предната камера, подобен на решенията, използвани при много Android смартфони.

Това веднага поражда въпроса къде биха били разположени компонентите за Face ID. Засега няма надеждна информация дали Apple действително е готова да постави част от сензорите под дисплея или рендерите просто показват твърде свободна интерпретация на слуховете.

Самият факт, че Dynamic Island липсва, е една от причините специалистите да препоръчват изображенията да бъдат приемани с голяма доза предпазливост.

Рендерите имат странни несъответствия

Публикуваната концепция съдържа няколко детайла, които не съвпадат с настоящата посока в дизайна на iPhone. На дясната страна например не се вижда сензорният бутон за управление на камерата, който Apple вече използва при съвременните си модели.

Левият ръб също изглежда необичайно. На него се вижда отделен бутон, но отсъстват познатите клавиши за регулиране на звука и бутонът Action. Това кара част от наблюдателите да допускат, че изображенията може да са генерирани с изкуствен интелект въз основа на непълно описание от веригата за доставки.

Затова засега рендерите не могат да бъдат разглеждани като надеждна визуализация на бъдещия iPhone. Те по-скоро дават представа как би могъл да изглежда телефонът, ако част от слуховете за новата конструкция се окажат верни.

Apple готви и по-сериозно охлаждане

Промените може да не бъдат само визуални. Според информацията юбилейният iPhone ще получи и значително подобрена система за разсейване на топлината, като се очаква по-голяма охлаждаща плоча.

Това е особено важно при по-тънък корпус, където пространството за отвеждане на топлината е ограничено. Подобно решение би трябвало да помогне при продължително натоварване, игри, видеообработка и други задачи, при които процесорът отделя повече топлина.

Засега обаче Apple не е потвърдила официално нито името iPhone 20, нито предполагаемия дизайн, нито премахването на Dynamic Island. До премиерата през 2027 г. има достатъчно време плановете на компанията да се променят, а част от сегашните слухове да останат само концепции.