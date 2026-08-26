Новият айфон идва на тази дата! "Епъл" бори "Самсунг" с ключов модел

Американският технологичен гигант "Епъл" (Apple) насрочи за 9 септември следващото си събитие за представяне на нови продукти, съобщи старшият изпълнителен директор Грег Джосвиак в публикация в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

Очаква се на събитието компанията да представи най-новата си серия устройства "айФон" (iPhone), включително дългоочаквания сгъваем телефон.

Анализатори прогнозират, че първият сгъваем айфон ще се превърне в ключов момент за "Епъл", като устройствата от високия ценови сегмент ще бъдат основният фактор за по-високите продажни цени и ръста на маржа за компанията.

Очаква се също така устройството да бъде отговорът на "Епъл" на доминиращата позиция на "Самсунг" (Samsung Electronics) в нишовия, но растящ пазар на сгъваеми смартфони, предаде БТА.

Представянето ще бъде и първото голямо събитие за новия главен изпълнителен директор Джон Тернус, който ще поеме ръководството на "Епъл" на 1 септември, докато Тим Кук влиза в ролята на изпълнителен председател.