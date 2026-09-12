Новият айфон идва на тази дата! "Епъл" бори "Самсунг" с ключов модел
На специално събитие американският технологичен гигант ще представи новите си продукти
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На специално събитие американският технологичен гигант ще представи новите си продукти
Глoбaлнитe дocтaвĸи нa cмapтфoни ca ce yвeличили c 2% нa гoдишнa бaзa пpeз 2025 г.
Apple запази мълчание
Американският президент даде 90-дневна пауза, държавите започват преговори за митата
Новината идва ден след като технологичният гигант пусна новата си гама iPhone 16
Атака от злонамерени хакери
Стоп на продажбите на 12 генерация на джаджата във Франция
Тъмночервеният цвят ще е на мода
Наддаваха за него на онлайн търг
На търга бе предложен запечатан екземпляр от първо поколение в отлично състояние
Искал да провери неговата издръжливост.
От Гугъл са информирали Apple за проблема на 1 февруари
230 хиляди рубли е бройката на джаджата за ЧРД на руския президент Руска компания, специализирана в изработването на бутикови модели мобилни телефони...
Седмиците идват в България на 23 септември, цените в САЩ започват от 649 и 769 долара Корпорацията Apple представи в калифорнийската си централа нови...
Кое е най-великото технологично устройство в историята? Смартфонът iPhone на Apple, отговаря американското сп. "Тайм" в класацията си на 50-те джаджи,...
Говорещ Фейсбук за 300 милиона незрящи потребители. Социалната мрежа се опитва да задържи онези потребители, които имат нарушено зрение. За тази цел Ф...
Зона за зареждане на мобилни устройства, безплатен WiFi и професионални машини от най-високия клас за италианско еспресо. Това са само малка част от д...
Китаристът на "Металика" Кърк Хамет изгубил айфона си, на който бил нахвърлял идеи за 250 нови парчета. "Стана преди шест месеца. Не ми пука за тъпия...
От Apple явно искат да минат тънко. Но да си кажем нещата директно, както се казва - право, куме, в очи... Дългоочакваният iPhone 6 е фин като модел...