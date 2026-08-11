Смартфони от 0,50 евро само в онлайн магазина на Vivacom през август

През целия август Vivacom предлага специална онлайн оферта за селекция от 5G смартфони на цена от 0,50 евро при покупка в брой или еднократно плащане с договор. Кампанията е достъпна единствено в онлайн магазина на vivacom.bg и е валидна до 31 август.

Сред устройствата в предложението е ZTE Blade A76 5G, който предлага голям 6.75-инчов дисплей, 50 MP основна камера и 128 GB вградена памет. Смартфонът разполага още с интеграция на Google Gemini и сензор за пръстов отпечатък, което го превръща в практичен избор за работа, забавление и ежедневна комуникация.

Част от офертата е и HONOR 600 Smart 5G – смартфон с голям 6.87-инчов дисплей, 50 MP основна камера и мощна батерия с капацитет 7700 mAh, която осигурява дълга работа с едно зареждане. Моделът разполага още с процесор Snapdragon 4 Gen 2, 45W бързо зареждане и 128 GB памет, което го прави отличен избор за динамичното ежедневие.

Специално в офертата е и Samsung Galaxy A27 5G – смартфон с 6.7-инчов Super AMOLED дисплей, 50 MP основна камера и 128 GB вградена памет. Моделът разполага с процесор Snapdragon 6 Gen 3 и предлага интелигентни AI функции за търсене директно от екрана, премахване на нежелани обекти от снимки, създаване на персонализирани филтри и автоматично подобряване на изображенията. Те правят ежедневната работа и обработката на снимки още по-лесни и интуитивни.