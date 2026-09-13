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Специално в офертата е и Samsung Galaxy A27 5G
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Специално в офертата е и Samsung Galaxy A27 5G
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С 300% са се увеличили поръчките, направени през онлайн магазина на Мтел през първите девет месеца на 2015 г., в сравнение със същия период на предход...