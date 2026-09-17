Нови инвалидни пенсии от 2027 г. Вижте точните суми

Правителството окончателно определи линията на бедност за 2027 г. на 443 евро месечно. Увеличението спрямо тазгодишните 390,63 евро е с 52,37 евро, или 13,4%, и автоматично повишава редица социални плащания, чиито размери са обвързани със закон с този показател. Най-осезаема ще бъде промяната при месечната финансова подкрепа за хората с увреждания и при праговете за получаване на социални помощи. За обезпечаване на по-високите плащания през 2027 г. ще бъдат необходими допълнителни близо 93,8 млн. евро.

До 252,51 евро за хората с увреждания

Месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания се предоставя на пълнолетни лица с трайни увреждания и не зависи от доходите им. Размерът й се определя като процент от линията на бедност според степента на увреждане, а при някои от най-тежките случаи значение има и видът на получаваната пенсия. Действащите проценти са записани в закона, затова увеличаването на линията на бедност автоматично вдига и сумите.

При степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната подкрепа през 2027 г. ще бъде 31,01 евро - 7% от линията на бедност. При увреждане от 71 до 90% сумата става 66,45 евро, или 15%.

Хората с над 90% степен на увреждане ще получават 110,75 евро месечно, което представлява 25% от линията на бедност.

При над 90% увреждане с определена чужда помощ и пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест подкрепата ще бъде 132,90 евро - 30% от линията на бедност.

Най-високата сума е за хората с над 90% увреждане и чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, военна или гражданска инвалидна пенсия или наследствена пенсия. При тях месечната финансова подкрепа ще достигне 252,51 евро - 57% от линията на бедност.

За сравнение през 2026 г. същите пет размера са съответно 27,34 евро, 58,59 евро, 97,66 евро, 117,19 евро и 222,66 евро.

Променят се и социалните помощи

Линията на бедност е в основата и на месечните помощи по Закона за социално подпомагане. Тук механизмът е различен. Първо се изчислява основа, равна на 30% от линията на бедност. При 443 евро това означава 132,90 евро.

След това тази основа се коригира с определен процент според положението на човека или членовете на семейството. Така се получава т.нар. диференциран доход - прагът, спрямо който се преценява правото на помощ.

За човек, който живее сам, диференцираният доход през 2027 г. ще бъде 219,29 евро - 165% от основата. При съжителстващо лице или за всеки от съпрузите прагът ще бъде 132,90 евро.

Същият размер от 132,90 евро се прилага и за дете до 18-годишна възраст.

При бременна жена 45 дни преди раждането, както и при родител, който отглежда дете до 3-годишна възраст, диференцираният доход става 159,48 евро. Същият праг ще важи и за самотен родител с дете или деца.

Това обаче не означава, че всеки получава автоматично цялата посочена сума. Социалната помощ е разликата между определения за съответния човек или семейство диференциран доход и доходите, получени през предходния месец. При отпускането се преценяват също имущественото и семейното положение и други законови условия.

Как изглежда това на практика

Ако самотно живеещ човек отговаря на всички останали условия и няма никакъв доход, максималната месечна помощ би могла да достигне 219,29 евро. Ако например има доход от 150 евро, размерът на помощта би бил разликата до определения праг - 69,29 евро.

При съжителстващ човек прагът е 132,90 евро, а при самотен родител или родител на дете до 3 години - 159,48 евро. Така повишаването на линията на бедност увеличава не само максималния размер на помощта, но и доходния праг, под който повече хора могат да придобият право на подкрепа.

Повече хора могат да получат социална пенсия за старост

По-високата линия на бедност ще се отрази и на достъпа до социална пенсия за старост. Право на нея имат хора, които са навършили 70 години, не получават друга пенсия и отговарят на законовото изискване за доход.

При него се гледа годишният доход на член от семейството, който трябва да бъде по-нисък от 30% от сбора на линията на бедност за страната през предходните 12 месеца. Затова по-високата линия на бедност разширява и кръга от хора, които могат да отговорят на доходния критерий.

По-високи прагове и за други помощи

Ефектът на новите 443 евро е още по-широк. Министерството на труда и социалната политика посочва, че линията на бедност влияе върху помощите за превенция и реинтеграция на деца, върху подкрепата за отглеждането им при роднини, близки и приемни семейства, както и върху достъпа до целева помощ за отопление. От нея зависи и размерът на помощта при инцидентно възникнали нужди вследствие на природни бедствия.

Така решението за линия на бедност от 443 евро не е само статистическа промяна. От 1 януари 2027 г. тя ще вдигне конкретни месечни плащания, ще увеличи доходните прагове за социална подкрепа и ще позволи на повече хора да попаднат в обхвата на част от социалните механизми.