Спешни мерки заради горивата! Кой ще получи помощи

Правителството подготвя нов пакет от мерки заради високите цени на горивата, който ще включва и целево подпомагане за физически лица с ниски доходи. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет, като поясни, че в момента се правят последните изчисления и финансовата подкрепа за гражданите със сигурност ще бъде обвързана с доходен критерий. Очаква се пълните подробности около мерките да бъдат официално обявени още в края на тази седмица.

Заедно с подкрепата за горивата, кабинетът определи и новия размер на линията на бедност за 2027 г., която ще бъде 443 евро. Това представлява ръст от 13,4% или с 53 евро повече спрямо тази година. Министър Ефремова подчерта, че тази стъпка автоматично ще повиши редица социални плащания, за да гарантира, че държавната подкрепа следва реалните икономически условия в страната.

Увеличението ще засегне пряко месечните помощи за близо 69 000 души и семейства с ниски доходи, както и финансовата подкрепа за хората с увреждания и целевите средства за отопление. По-високи ще бъдат и сумите за закрила на детето - включително за превенция, отглеждане на деца от роднини или в приемни семейства, както и за младежи от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа. Наред с това ръст ще има при някои помощи за безработни, при социалната пенсия за старост, както и при еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности като бедствия, наводнения и пожари.