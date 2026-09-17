Общество

Спешни мерки заради горивата! Кой ще получи помощи

Кабинетът определи и новия размер на линията на бедност за 2027 г.

Спешни мерки заради горивата! Кой ще получи помощи
17 сеп 26 | 12:43
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Григор Атанасов

Правителството подготвя нов пакет от мерки заради високите цени на горивата, който ще включва и целево подпомагане за физически лица с ниски доходи. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет, като поясни, че в момента се правят последните изчисления и финансовата подкрепа за гражданите със сигурност ще бъде обвързана с доходен критерий. Очаква се пълните подробности около мерките да бъдат официално обявени още в края на тази седмица.

Заедно с подкрепата за горивата, кабинетът определи и новия размер на линията на бедност за 2027 г., която ще бъде 443 евро. Това представлява ръст от 13,4% или с 53 евро повече спрямо тази година. Министър Ефремова подчерта, че тази стъпка автоматично ще повиши редица социални плащания, за да гарантира, че държавната подкрепа следва реалните икономически условия в страната.

Увеличението ще засегне пряко месечните помощи за близо 69 000 души и семейства с ниски доходи, както и финансовата подкрепа за хората с увреждания и целевите средства за отопление. По-високи ще бъдат и сумите за закрила на детето - включително за превенция, отглеждане на деца от роднини или в приемни семейства, както и за младежи от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа. Наред с това ръст ще има при някои помощи за безработни, при социалната пенсия за старост, както и при еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности като бедствия, наводнения и пожари.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

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1 Коментара
protuncho
преди 16 минути

титани на мисълта - който крие данъци и осигоровки получава помощи за дъртата си талига... помощ за годишна карта за градския транспорт, при покупка на колело, или максимум при слагане на метанова уредба... 200 евра са предостатъчни за първите 2 опции

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