Нова тревога на петролните пазари. Цените скачат

Цените на петрола се повишиха значително в азиатската търговия заради нарастващите опасения за доставките от Близкия изток. Натискът идва след спирането на саудитския нефтопровод „Изток-Запад“ и новите нападения срещу Саудитска Арабия, предаде Ройтерс. Поскъпването вече се усеща и у нас - средната цена на дизела за първи път достигна 1,90 евро за литър.

Брентът надхвърли 107 долара

Към 08:30 ч. българско време фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 1,77 долара, или 1,64%, до 107,42 долара за барел. Американският лек суров петрол прибави 1,86 долара, или 1,89%, до 103,28 долара за барел.

И двата основни сорта приключиха и предходната сесия с ръст от над 1%.

Според анализатори пазарът реагира особено чувствително на всяка новина за саудитската петролна инфраструктура, след като атаките прекъснаха работата на нефтопровода „Изток-Запад“. Съоръжението позволява на Рияд да изпраща петрол към Червено море и да заобикаля Ормузкия проток.

4 милиона барела дневно са под въпрос

По нефтопровода са били пренасочвани около 4 млн. барела дневно към пристанището Янбу - количество, равняващо се приблизително на 4% от световните доставки.

Според купувачи на саудитски петрол наличните количества за износ могат да започнат да намаляват в рамките на дни, ако работата на съоръжението не бъде възстановена.

Допълнително напрежение внесоха новите атаки на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу Саудитска Арабия. Те съобщиха за ракетен и дронов удар срещу военновъздушна база край Хамис Мушаит в отговор на саудитски действия в Йемен.

Арабските държави от Персийския залив междувременно отложиха планирани разговори с Иран, което засили опасенията, че конфликтът може да се разшири.

Ормуз също остава големият риск

Напрежението се вижда и при корабоплаването през Ормузкия проток. През почивните дни преминаванията на товарни кораби са паднали под 10 дневно при средно 14 за предходния десетдневен период.

Преди началото на американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари през протока преминаваше около една пета от световните петролни доставки.

„Всяко ново нападение срещу инфраструктурата се възприема като допълнителен риск за доставките“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

Анализаторите на ING също предупреждават, че остава сериозна неяснота както за мащаба на щетите по саудитския нефтопровод, така и за продължителността на прекъсването. Според тях петролът вероятно ще остане скъп, докато ситуацията не се изясни.

У нас ефектът вече се вижда на колонките. Средната цена на дизела достигна 1,90 евро за литър, а за седмица се е повишила с 4 евроцента. За месец поскъпването е 6,74%, показват данните на „Фюело“.