Край на евтините поръчки: Въвеждат нова такса за пратките

Европейската комисия предприема поредна стъпка в търговската си офанзива срещу евтиния потребителски внос от Азия. След като от 1 юли бе въведено твърдо мито от 3 евро за всяка малка пратка от склад извън общността, от 1 ноември Брюксел задължава държавите членки да започнат да прилагат и допълнителна митническа такса за колети на стойност до 150 евро, произведени извън ЕС.

Макар че точният размер на новата такса все още не е официално фиксиран, прогнозите сочат, че тя ще бъде между 2 и 4 евро. На практика това означава сериозно поскъпване за европейските купувачи - ако артикул, поръчан от платформи като Temu или Shein, струва 5 евро, с юлското мито цената му вече е станала 8 евро, а от ноември крайната сума ще се увеличи още.

Огромни обеми и опасения за безопасността

Официалният мотив на Брюксел за въвеждането на новия налог е необходимостта да се покрият нарастващите разходи на митническите администрации за контрол и проверка на прекомерния колетен поток. Статистиката е категорична за мащаба на явлението - само през миналата година в ЕС са постъпили 4,6 милиарда малки пратки на стойност под 150 евро, като над 91% от тях са дошли директно от Китай.

От ЕК подчертават, че засиленият контрол е наложителен и с цел предотвратяване на навлизането на опасни стоки или продукти, които не отговарят на строгите европейски стандарти за безопасност. Крайната цел на рестрикциите е да осигурят по-добра защита и по-голям пазарен дял за европейските производители за сметка на по-скъпия внос.

Първите резултати: Срив в обемите и милиони нови приходи

Данните от прилагането на първоначалното мито от 3 евро вече показват ясен охлаждащ ефект върху онлайн търговията от Китай.

На белгийското летище „Лиеж“ - един от основните логистични хъбове за китайски стоки в Европа - броят на обработените малки колети през юли е спаднал с драстичните 53% спрямо същия период на миналата година. Същевременно белгийските митнически власти съобщават, че само за първите седем седмици от въвеждането на мярката новата такса е генерирала около 224 милиона евро допълнителни приходи за бюджета.