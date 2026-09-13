Второ поскъпване на онлайн пратките. Още една такса
Европейският съюз с нов удар по китайските сайтове
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Европейският съюз с нов удар по китайските сайтове
Най-поръчваният модел смартфон е iPhone Pro в цвят Deep Blue с 256 GB памет
До 4 септември моделът е на преференциална цена и в комплект с безжични слушалки
Общата стойност на наложените глоби възлиза на над 312 000 лева
От 26 септември до 2 октомври A1 приема предварителни поръчки
Клиентите на телекома могат да заявят двата дългоочаквани смартфона до 23 юли
България е огромен производител на боеприпаси спрямо съотношението на населението и икономиката
Глад в космическия сектор
Промишленият сектор нараства
Европейски гиганти се надпреварват за поръчка от Индия
Една-единствена смяна е направена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Ключов фокус за Amazon е използването на AI, за да разбере къде да достави своя инвентар
След почти девет месеца
Платформа за предварително платени поръчки създава общност от редовни клиенти и лоялни доставчици
Клиентите поръчали над 243 000 броя продукти на обща стойност 41,257 милиона лева
Ранната заявка на сгъваемите Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 носи отстъпка до 400 лева, а новият смарт часовник Galaxy Watch5 Pro идва с подарък безжи...
Неустоимо предложение има и за новия смарт часовник Samsung Galaxy Watch5 Pro
Потребителите могат да заявят своето ново устройство на A1.bg до 7 октомври включително
Радев се обърка като пиле в кълчища, каза лидерът на ГЕРБ
Димитър Петров обясни, че Кирил Ананиев и неговият заместник Жени Начева са провели поръчките в нарушение